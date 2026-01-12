Al via da domani le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2026/2027! Secondo la nota ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito le procedure online sulla Piattaforma Unica si apriranno a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 e si chiuderanno alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Piattaforma unica, le novità per l’iscrizione

Si ricorda che per il nuovo anno scolastico le iscrizioni saranno gestite dalla Piattaforma Unica! Per potervi accedere saranno necessarie tutte le credenziali ufficiali. Si accederà solo tramite SPID, CIE, CNS oppure eIDAS. Una volta effettuato l’accesso, all’interno della Piattaforma non si troveranno solo i moduli da inviare, ma vere e proprie pagine utili per far orientare al meglio tutti gli utenti come ad esempio “cerca la tua scuola” e diverse sezioni pensate per la scelta dopo la terza media.

Chi non dovrà usare la Piattaforma Unica

La domanda online con la piattaforma non varrà per tutti gli utenti, alcuni casi saranno esclusi. Ad esempio, la scuola dell’infanzia mantiene la procedura cartacea, con iscrizione gestita direttamente dalla scuola. A questo si aggiungo alcune aree che seguiranno regole proprie e le iscrizioni non dovranno passare da Unica.

Fuori dalle procedure telematiche:

Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzan o per normative territoriali specifiche,

o per normative territoriali specifiche, classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo, articolazione e opzione,

di qualsiasi indirizzo, articolazione e opzione, percorso di specializzazione enotecnico negli istituti tecnici tecnologici a indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione viticoltura ed enologia,

negli istituti tecnici tecnologici a indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione viticoltura ed enologia, percorsi di istruzione per adulti , inclusi quelli negli istituti di prevenzione e pena

, inclusi quelli negli istituti di prevenzione e pena famiglie affidatarie di alunni in fase di preadozione, con iscrizione presso l’istituzione scolastica scelta.

Novità sull’istruzione parentale per il 2026/2027

Novità importanti anche per quanto concerne l’istruzione parentale. Infatti, chi sceglierà questa modalità dovrà presentare una comunicazione preventiva in formato cartaceo al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento nel territorio di residenza. Anche in questo caso, la scadenza sarà fissata per il 14 febbraio 2026.

Per quanto concerne i percorsi quadriennali la prosecuzione della sperimentazione riguarderanno solo i percorsi liceali. Inoltre, le scuole statali e paritarie con quadriennali autorizzati dal decreto ministeriale n. 344/2021 possono attivare una prima classe nel 2026/2027, con l’idirizzo liceale già presente e con lo stesso progetto autorizzato.