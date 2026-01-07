Anche per il 2026 la partecipazione alla tradizionale processione dell’Offerta della Cera dedicata a Sant’Agata sarà regolamentata da una procedura di accreditamento obbligatorio, come comunicato dalla Diocesi di Catania. L’evento, uno dei momenti più sentiti del ciclo Agatino, richiede infatti un’organizzazione rigorosa per garantire ordine, sicurezza e rispetto delle norme vigenti.

Come partecipare

Tutti i movimenti e le associazioni, sia ecclesiali che civili, che desiderano prendere parte alla processione devono inviare una richiesta formale esclusivamente via email all’indirizzo: processionedellacera@hotmail.com

La scadenza è fissata al 20 gennaio 2026. Le domande inviate oltre tale data non saranno prese in considerazione, come specificato dagli organizzatori. Una volta conclusa la fase di raccolta delle adesioni, i gruppi regolarmente accreditati riceveranno via email tutte le istruzioni necessarie per partecipare correttamente alla processione. La Diocesi ricorda inoltre che:

ogni gruppo potrà essere composto da un massimo di otto persone

l’offerta dovrà consistere esclusivamente in cera bianca, che verrà accesa durante l’anno nella Cappella di Sant’Agata

Queste indicazioni mirano a preservare il valore simbolico del rito e a garantire un flusso ordinato durante la processione.

Un rito identitario della festa Agatina

L’Offerta della Cera rappresenta uno dei momenti più antichi e significativi della festa di Sant’Agata: movimenti, confraternite e associazioni portano in dono cera bianca come segno di devozione e impegno comunitario. La regolamentazione tramite accreditamento, introdotta negli ultimi anni, permette di gestire al meglio l’affluenza e di assicurare un clima di raccoglimento e partecipazione consapevole.