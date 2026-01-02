Nella città etnea il periodo delle feste non si esaurisce con Natale e Capodanno: dal 3 al 6 gennaio 2026 la città continua a proporre una programmazione ricca di eventi culturali, musicali e di tradizione popolare, pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età. Gli appuntamenti inseriti nel calendario natalizio sono stati realizzati con entusiasmo e apprezzati dal pubblico, confermando l’efficacia del progetto presentato dall’amministrazione comunale del sindaco Enrico Trantino.

Tra concerti, spettacoli teatrali, musica corale e la tanto attesa parata della Befana, Catania si riconferma centro di una stagione festiva intensa e partecipata, dove cultura e tradizione si fondono con l’energia collettiva delle piazze e delle chiese cittadine.

Gli eventi per sabato 3 gennaio

La prima giornata dell’Epifania catanese si apre con un cartellone che mira a soddisfare gusti diversi e valorizzare luoghi simbolo della città. La sera del 3 gennaio, infatti, in piazza Duomo alle 19.30 si terrà il Christmas Concert, un repertorio di brani natalizi, gospel e spirituals curato dall’associazione Grandiosi Eventi che accende la scena con vibranti armonie vocali e strumentali. Questa atmosfera si riflette anche all’interno delle chiese cittadine, dove si alternano momenti di musica classica e performance corali: la Chiesa Santa Maria della Consolazione al Borgo ospita un concerto di musica classica a cura dell’associazione Camerata Accentus, mentre alla Badia di Sant’Agata prende vita la rassegna Christmas Inside, con cori della provincia accompagnati da orchestra.

In parallelo, la Chiesa San Nicolò l’Arena presenta “A Nuvena”, un evento che riecheggia le più antiche tradizioni siciliane, e la Chiesa Santa Croce propone un viaggio narrativo tra i grandi autori della letteratura. Queste iniziative non sono semplici esibizioni: rappresentano momenti di riflessione culturale, capaci di trasformare gli spazi sacri in luoghi di comunità e condivisione.

Gli eventi in programma per domenica

La giornata del 4 gennaio amplia ulteriormente la proposta culturale con spettacoli che parlano alla città in modo diretto e coinvolgente. Nel tardo pomeriggio, la Chiesa Madonna dell’Aiuto ospita la rappresentazione teatrale “Natale in casa Cupiello” di Edoardo De Filippo, uno sguardo affettuoso e critico sulla famiglia e sui sentimenti che accompagnano le feste. Nel frattempo, alla Chiesa San Nicolò l’Arena, va in scena Gospel Times – Feel The Spirit, un’esperienza trascinante per gli amanti delle sonorità afroamericane.

Per chi preferisce la narrazione più intimista, la Chiesa SS. Crocifisso dei Miracoli invita il pubblico ad ascoltare racconti di Deledda, D’Annunzio e Maupassant, mentre alla Chiesa Santa Maria di Gesù, in piazza omonima, la serata è arricchita da un tributo alle atmosfere moderne con il Michael Bublè Italian Tribute band – Christmas Edition. Questi eventi mostrano come la città sappia coniugare le radici letterarie e le tradizioni musicali locali con linguaggi espressivi contemporanei, offrendo occasioni di dialogo culturale e divertimento.

Gli eventi per l’Epifania 2026

Il 6 gennaio, giorno conclusivo delle festività, è dedicato alla grande festa dell’Epifania, con protagonisti tanto i bambini quanto gli adulti; le piazze Federico di Svevia, Stesicoro, Università, Duomo, a partire dalle ore 10.30, fanno da cornice alla parata delle Befane, a cura dell’associazione Gammazita aps.

La giornata prosegue con una serie di appuntamenti di grande valore culturale: La Chiesa Cristo Re, in corso Italia, alle ore 11:00, e la Chiesa Santa Lucia, in via Policastro, alle ore 19:00, risuonano delle Note di Natale “La Magia dei cesti e dei rami d’Ulivo”, a cura dell’associazione Un Battito e un Respiro.

Nella Chiesa San Nicolò L’Arena, alle 19:00, “Voci di Natale, Voci di Sicilia”, Gran concerto dell’Epifania con la Banda della Città di Zafferana, ospiti Simona Sciacca e Maurizio Cuzzocrea (voci e chitarra), e Franco Barbanera (zampogna), direttore Ignazio Coco, a cura dell’associazione Darshan. La Chiesa della Mercede, in via Caronda, alle ore 20:00 ospita Piero Mazzocchetti in Sacro Natale, evento a cura di Quintosol Production. La Chiesa Santa Maria di Gesù, alle ore 20.30, accoglie “A Nuvena”, con 34 elementi, a cura dell’associazione Camerata Polifonica Siciliana.