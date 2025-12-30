Concorsi pubblici: con gennaio 2026 si aprono importanti opportunità per chi è alla ricerca di impieghi. D’altronde si stimano oltre 10 mila nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione (PA)! Le posizioni disponibili sono in tutta Italia e riguardano sia enti pubblici centrali che locali, come Ministeri, Presidenza della Repubblica, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Comuni, Province, Regioni, Scuole, Aziende Sanitarie e Forze Militari. I bandi pubblici attivi sono aperti a candidati con diversi livelli di istruzione: ci sono posti per diplomati, laureati e anche per chi ha solo la licenza media. Inoltre, per la maggior parte delle posizioni non è richiesta esperienza pregressa. Di seguito tutti i dettagli.

Concorsi pubblici, 3997 assistenti diplomati per Ripam

Nuovo concorso Ripam per 3997 assistenti! Si tratta di una straordinaria opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Le assunzioni, rivolte ai diplomati, saranno a tempo tempo indeterminato e le sedi di lavoro si trovano in tutta Italia, presso alcuni dei principali enti pubblici. Le amministrazioni coinvolte nel concorso includono: Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia per l’Italia Digitale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero dell’Università e Ricerca, Ministero del Turismo, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero della Cultura e Ministero della Giustizia. Si ricorda che le domande di partecipazione dovranno essere inviata entro il 27 gennaio 2026.

Concorsi pubblici, Ministero della Difesa e Cultura

Indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di 1100 Assistenti a parte del Ministero della Difesa. La selezione, rivolta a diplomati, prevede contratti a tempo indeterminato in diversi settori, tra cui: amministrativo, sanitario, tecnico-scientifico, informatico, logistica, supporto e sicurezza/ambientale. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 27 gennaio 2026.

Inoltre, è stato aperto il concorso per 1800 Assistenti presso il Ministero della Cultura, previsto per il 2025. La selezione sarà aperta ai diplomati e prevedrà assunzioni a tempo indeterminato. In questo caso, le candidature devono essere inviate entro il 10 gennaio 2026.

Concorso INAIL, 150 posti per ingegneri

Inoltre, l’INAIL ha indetto due importanti concorsi per nuove assunzioni. Il primo riguarda 19 posti per ingegneri, con assunzione a tempo indeterminato e pieno, da inserire nella Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE) in diverse sedi d’Italia. La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 gennaio 2026. Il secondo concorso riguarda la selezione di funzionari amministrativi, da inquadrare nel ruolo locale della provincia di Bolzano. Questa selezione è aperta a laureati di qualsiasi indirizzo, anche con laurea triennale. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 7 gennaio 2026.

Gli altri concorsi previsti per gennaio

Inoltre sono stati indetti nuovi concorsi, tra cui: