Al via le iscrizion alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027. Recentemente, con na Nota ufficiale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha stabilito le tempistiche, le modalità operative e l’ambito di applicazione delle iscrizioni e le novità sulla piattaforma UNICA. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Le date ufficiali per le iscrizioni

Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027 potranno essere presentate:

dal 13 gennaio 2026 (ore 8:00),

al 14 febbraio 2026 (ore 20:00).

Inoltre, per accedere al sistema, sarà possibile utilizzare le seguenti credenziali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

Carta d’Identità Elettronica (CIE),

Carta Nazionale dei Servizi (CNS),

eIDAS (Sistema di identificazione elettronica europeo).

Durante la procedura di iscrizione, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dovranno inserire i dati anagrafici dello studente e indicare le proprie preferenze riguardo l’offerta formativa della scuola prescelta. Sarà possibile scegliere una scuola principale e indicare fino a due scuole alternative, nel caso in cui non vi siano posti disponibili nella scuola principale scelta.

Le iscrizioni che rientrano nel sistema

La Nota disciplina le iscrizioni:

alle sezioni della scuola dell’infanzia,

alle classi prime di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado,

ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP),

alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici,

al percorso di specializzazione per Enotecnico.

Saranno invece esclusi dalla procedura online le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, ai percorsi per l’istruzione degli adulti, alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le novità per il 2026

Tra le novità più interessanti per l’anno scolastico 2026/27, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) introduce un servizio digitale innovativo chiamato “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”. Questo nuovo strumento è pensato per accompagnare gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso scolastico per la scuola secondaria di secondo grado, offrendo esperienze immersive e utilizzando tecnologie all’avanguardi. Inoltre, la piattaforma UNICA, ideata per le iscrizioni, sarà integrata con: