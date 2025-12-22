Al via le iscrizion alle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027. Recentemente, con na Nota ufficiale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha stabilito le tempistiche, le modalità operative e l’ambito di applicazione delle iscrizioni e le novità sulla piattaforma UNICA. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.
Le date ufficiali per le iscrizioni
Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027 potranno essere presentate:
- dal 13 gennaio 2026 (ore 8:00),
- al 14 febbraio 2026 (ore 20:00).
Inoltre, per accedere al sistema, sarà possibile utilizzare le seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- Carta d’Identità Elettronica (CIE),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- eIDAS (Sistema di identificazione elettronica europeo).
Durante la procedura di iscrizione, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale dovranno inserire i dati anagrafici dello studente e indicare le proprie preferenze riguardo l’offerta formativa della scuola prescelta. Sarà possibile scegliere una scuola principale e indicare fino a due scuole alternative, nel caso in cui non vi siano posti disponibili nella scuola principale scelta.
Le iscrizioni che rientrano nel sistema
La Nota disciplina le iscrizioni:
- alle sezioni della scuola dell’infanzia,
- alle classi prime di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado,
- ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP),
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici,
- al percorso di specializzazione per Enotecnico.
Saranno invece esclusi dalla procedura online le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, ai percorsi per l’istruzione degli adulti, alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le novità per il 2026
Tra le novità più interessanti per l’anno scolastico 2026/27, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) introduce un servizio digitale innovativo chiamato “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”. Questo nuovo strumento è pensato per accompagnare gli studenti e le famiglie nella scelta del percorso scolastico per la scuola secondaria di secondo grado, offrendo esperienze immersive e utilizzando tecnologie all’avanguardi. Inoltre, la piattaforma UNICA, ideata per le iscrizioni, sarà integrata con:
- E-Portfolio dello studente,
- docente tutor,
- guida alla scelta,
- statistiche su istruzione e lavoro,
- sbocchi professionali territoriali.