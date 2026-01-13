Iscrizioni scuola 2026/2027: al via da oggi, fino al 14 febbraio 2026, le domande per le prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Gli studenti interessati sono 1.342.504. La procedura è da svolgere interamente online, attraverso la piattaforma Unica, accessibile da questo link.

Iscrizioni scuola: come accedere alla piattaforma Unica

Per accedere alla piattaforma Unica è necessario essere in possesso di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Questa procedura riguarda solo le domande per il I e il II ciclo di istruzione. Restano invece cartacee, e devono pertanto essere presentate direttamente presso le segreterie delle istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia, alle scuole della Valle d’Aosta, di Trento e di Bolzano, nonché quelle relative a specifici percorsi indicati annualmente nella nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Iscrizioni scuola: come avere informazioni sugli istituti

La piattaforma Unica dà la possibilità di consultare informazioni dettagliate sugli istituti di potenziale interesse, con specifiche sezioni basate proprio sull’orientamento, con le seguenti denominazioni: “Il tuo percorso”, “E-Portfolio”, “Docente tutor”, “Guida alla scelta”, “Statistiche su istruzione e lavoro” e, a partire da quest’anno, “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, un innovativo servizio digitale.

Per l’anno scolastico 2026/2027 è possibile accedere alle importanti opportunità offerte dalla filiera formativa tecnologico-professionale presentando domanda d’iscrizione alle prime classi dei percorsi di 4 anni degli istituti tecnici e professionali e ai percorsi innovativi del Liceo del Made in Italy.

Come compilare la domanda

Una volta effettuato l’accesso, verrà richiesto di completare o confermare i propri dati personali. Dopodiché, sarà possibile procedere alla compilazione della domanda, articolata in 3 sezioni:

Informazioni relative all’alunno;

Informazioni relative al nucleo familiare;

Almeno un istituto come prima scelta (ma se ne possono indicare altri 2 che saranno presi in considerazione se la prima scelta non disponga di posti a sufficienza).

Dopo aver terminato questo passaggio, verrà visualizzata l’anteprima della domanda al fine di revisionare e verificare che non siano presenti errori. Successivamente, si potrà procedere all’inoltro. Si ricorda che, dopo essere inoltrata, la domanda non potrà essere modificata. Per eventuali correzioni bisognerà contattare l’istituto destinatario.

Monitorare la domanda

La piattaforma Unica farà visualizzare l’avanzamento della pratica, con gli aggiornamenti che verranno trasmessi via email. Sono 4 le voci che indicano gli status della domanda: