Si è appena concluso il periodo dedicato alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2026/2027. Uno dei periodo più complicati e importanti per tutti gli studenti e le famiglie chiamate a scegliere il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado.

Ora, con la chiusura di tutte le procedure, è possibile tracciare un primo bilancio e analizzare le preferenze degli studenti. I dati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito permettono di osservare con maggiore chiarezza quali indirizzi di studio sono stati scelti dai ragazzi siciliani al termine del primo ciclo di istruzione. D’altronde le iscrizioni degli studenti permettono di avere indicatore significativo per aspirazioni educative e lavorative. Di seguito tutti i dati raccolti e gli indirizzi più scelti!

Il liceo rimane il percorso più scelto

Dai dati raccolti, si evince come in Sicilia, per l’anno scolastico 2026/2027, le scelte degli studenti che si iscrivono alla scuola secondaria di secondo grado confermano una tendenza ormai consolidata nel corso degli anni: i licei rimangono la strada più scelta, complessivamente raccolgono il 61,79% delle iscrizioni.

Proprio come l’anno scorso, l’indirizzo più scelto è il liceo scientifico. Nello specifico, circa il 14,80% degli studenti siciliani ha scelto questo indirizzo scolastico. A questo si aggiungono le sue due articolazioni: lo scientifico con opzione scienze applicate con il 9,01% delle iscrizioni e lo scientifico a indirizzo sportivo con per quest’anno si attesta al 2,54%. Al secondo posto di colloca liceo delle scienze umane, scelto dal 10,10% degli studenti. A questo si affianca l’opzione economico-sociale, che raccoglie il 4,00% delle preferenze. Al terzo posto troviamo il liceo classico, che per il nuovo anno scolastico, è riuscito ad ottenere l’8,07% delle iscrizioni totali. Al quarto e al quinto posto per preferenze, troviamo rispettivamente il liceo linguistico (7,87%) e il liceo artistico (3,23%).

Di seguito, in ordine decrescente, tutti gli altri indirizzi liceali scelti dagli studenti siciliani: liceo musicale e coreutico- sezione musicale (1,19%) con la sezione coreutica che si ferma al 0,40% delle iscrizioni. Poche iscrizioni anche per il liceo europeo/internazionale, con lo 0,48%, e del liceo del Made in Italy, che per quest’anno rappresenta lo 0,09% delle scelte.

Le iscrizioni negli istituti tecnici

Per l’anno scolastico 2026/2027, in Sicilia, gli istituti tecnici raccolgono complessivamente il 27,01% delle iscrizioni. Nello specifico, il settore tecnologico ha totalizzato il 18,58% delle iscrizioni. Tra gli indirizzi più richiesti troviamo Informatica e Telecomunicazioni, che registra il 4,92% delle preferenze. Si tratta di uno dei percorsi tecnici più attrattivi! Seguono Elettronica ed Elettrotecnica con il 2,88%, Trasporti e Logistica con il 2,57%, Chimica, Materiali e Biotecnologie con il 2,43% e Meccanica, Meccatronica ed Energia, scelto dal 2,13% degli studenti.

Poche iscrizioni per Costruzioni, Ambiente e Territorio (1,59%), Grafica e Comunicazione (1%), Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (0,89%) e infine il Sistema Moda (0,18%).

Per quanto concerne il settore economico, per il nuovo anno scolastico, totalizza 8,42% delle iscrizioni. In questo caso, l’indirizzo più scelto è Amministrazione, Finanza e Marketing, con il 5,65%. Segue il settore Turismo con 2,77% delle iscrizioni totali.

Calano le iscrizioni per i professionali

Per quanto concerne gli istituti professionali, per il nuovo anno, raccolgono complessivamente l’11,20% delle iscrizioni. In questo caso, tra gli indirizzi più scelti dagli studenti siciliani emerge nettamente Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che da solo raccoglie il 5,14% delle iscrizioni. Al secondo posto troviamo Manutenzione e Assistenza Tecnica (’1,86%). Infine, in terza posizione, i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (1%). A seguire: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane (0,91%), Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (0,85%). Poche iscrizioni per Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie – Odontotecnico (0,49%), Industria e Artigianato per il Made in Italy (0,40%), Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie- Ottico (0,26%), Servizi Commerciali (0,21%). Chiudono la graduatoria di iscrizioni: Servizi Culturali e dello Spettacolo (0.04%), Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale (0,02%).