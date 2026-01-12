Aperta dall’8 gennaio 2026 la finestra per aggiornare, confermare, reinserirsi o trasferirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Si ricorda che la cadenza è fissata alle 23:59 di giovedì 22 gennaio 2026. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Il nuovo decreto per l’inserimento in graduatoria

Si ricorda che il 10 dicembre 2025, il ministero dell’istruzione del merito to ha pubblicato tramite il portale INPA un avviso relativo al nuovo decreto ministeriale numero 247 per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sia per il personale docente che per quello educativo. Le graduatorie aggiornate saranno valide sia per l’anno scolastico 2026/ 2027 che per l’anno scolastico successivo 2027/2028. Altre le graduatorie verranno utilizzate per le ammissioni di in ruolo e per le supplenze annuali.

Come funzionano le Graduatorie ad Esaurimento

Come si legge sul sito del Mim, nelle Graduatorie a Esaurimento “sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Inoltre saranno strutturate su base provinciale e con cadenza biennale. Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce:

nella prima fascia saranno inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli;

nella seconda fascia saranno inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell'abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;

nella terza fascia saranno iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Tutte le operazioni consentite

Di seguito tutte le operazioni consentite entro la scadenza ufficiale annunciata dal MIM: