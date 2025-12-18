Iscrizioni scuola 2026-2027: Sono state definite le modalità operative per le Iscrizioni scuola 2026-2027, oggetto dell’informativa sulla nuova circolare ministeriale dedicata alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e al primo e secondo ciclo di istruzione. Come comunicato anche dalla Uil Scuola, le domande dovranno essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 attraverso la Piattaforma Unica, il portale digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La procedura riguarda la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, mentre restano confermate alcune importanti esclusioni dalla modalità online.

Iscrizioni escluse dalla Piattaforma Unica

Anche per l’anno scolastico 2026-2027, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia non avverranno online, ma continueranno a essere gestite direttamente dalle istituzioni scolastiche. Sono inoltre escluse dalla Piattaforma Unica le iscrizioni:

alle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di ogni indirizzo;

al percorso di specializzazione per “Enotecnico”;

ai percorsi di istruzione per adulti, inclusi quelli attivati negli istituti penitenziari;

agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata direttamente dalla famiglia affidataria presso la scuola scelta.

Queste esclusioni confermano la necessità di modalità differenziate per specifiche realtà territoriali e percorsi formativi.

Personalizzazione del modulo e aggiornamento del PTOF

Un passaggio rilevante delle Iscrizioni scuola 2026-2027 riguarda l’organizzazione interna delle scuole. Gli istituti potranno personalizzare il modulo di iscrizione entro il 10 gennaio 2026 alle ore 14:00, secondo modalità già adottate negli anni precedenti.

Inoltre, sarà possibile effettuare l’aggiornamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) fino al 12 gennaio 2026, ossia il giorno precedente all’apertura delle iscrizioni online.

Iscrizioni scuola 2026-2027, orientamento digitale: arriva il Metaverso

Tra le novità più innovative previste per le Iscrizioni scuola 2026-2027 figura l’attivazione, sulla Piattaforma Unica, della sezione “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”. Si tratta di un servizio digitale pensato per supportare studenti e famiglie nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, attraverso strumenti immersivi e interattivi.

Istruzione parentale: nuove indicazioni

Nel paragrafo dedicato all’obbligo di istruzione, la circolare introduce aggiornamenti sull’istruzione parentale. I genitori che intendono avvalersi di questa modalità dovranno presentare entro il 14 febbraio 2026 una comunicazione preventiva in formato cartaceo direttamente al dirigente scolastico della scuola di riferimento del territorio di residenza. Le modalità operative saranno dettagliate nelle Linee guida ministeriali che verranno successivamente trasmesse alle scuole.

Iscrizioni scuola 2026-2027, percorsi liceali quadriennali: cosa cambia

Per l’anno scolastico 2026-2027, le iscrizioni ai percorsi quadriennali sono limitate esclusivamente agli indirizzi liceali già autorizzati. Ogni istituzione scolastica potrà attivare una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato, nel rispetto del progetto di sperimentazione già approvato.