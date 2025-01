Calendario pagamenti INPS febbraio 2025: febbraio 2025 sarà un mese fondamentale per milioni di italiani che attendono l’accredito di pensioni, assegni familiari e contributi di sostegno. L’INPS ha reso noto il calendario pagamenti INPS, con dettagli su pensioni, assegno di inclusione, assegno unico universale, NASpI e altre misure di supporto economico. Scopri tutte le date e le scadenze per evitare ritardi nei pagamenti.

Calendario pagamenti INPS febbraio 2025: quando arrivano?

Le pensioni verranno accreditate secondo la modalità scelta dal beneficiario:

Sabato 1° febbraio 2025: pagamento per chi riceve l’assegno su conto corrente postale.

Lunedì 3 febbraio 2025: pagamento per chi ha l’accredito su conto corrente bancario.

Per i pensionati che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali, il ritiro seguirà un calendario basato sulla lettera iniziale del cognome:

1° febbraio: cognomi A-B

3 febbraio: cognomi C-D

4 febbraio: cognomi E-L

5 febbraio: cognomi M-O

6 febbraio: cognomi P-R

7 febbraio: cognomi S-Z

Questo mese sarà particolarmente vantaggioso per i pensionati, poiché il cedolino includerà anche gli arretrati di gennaio 2025.

Assegno di inclusione (ADI): date e requisiti

L’Assegno di Inclusione (ADI), destinato a famiglie con minori, disabili o over 60, verrà erogato in due date:

Lunedì 17 febbraio 2025 : per i nuovi beneficiari e chi ha presentato domanda a gennaio.

: per i nuovi beneficiari e chi ha presentato domanda a gennaio. Giovedì 27 febbraio 2025: per chi già riceve l’ADI.

per chi già riceve l’ADI. Entro il 28 febbraio 2025, è obbligatorio aggiornare l’ISEE per continuare a ricevere l’importo corretto. In caso contrario, si rischia di ottenere solo 57,45 euro al mese.

Assegno unico universale: pagamenti di febbraio 2025

L’assegno unico universale (AUU), riservato alle famiglie con figli a carico, sarà accreditato:

Tra il 17 e il 19 febbraio 2025: per chi già lo percepisce.

Entro fine febbraio 2025: per chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato i dati.

L’importo varia in base all’ISEE e può arrivare fino a 200,99 euro per figlio.

NASpI e DIS-COLL: quando arrivano i pagamenti?

L’indennità di disoccupazione NASpI sarà pagata a metà febbraio 2025: per ricevere la NASpI nel 2025, è obbligatorio comunicare il reddito presunto entro il 31 gennaio 2025.

La DIS-COLL, destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, sarà pagata invece:

Dal 15 febbraio 2025: per chi già riceve il contributo.

Entro 30 giorni dalla domanda: per i nuovi beneficiari.

Bonus Spesa

Le famiglie con minori di 3 anni o over 65 riceveranno 80 euro di Bonus Spesa nella prima metà di febbraio. L’importo può essere usato per alimentari, carburante e trasporti.

Calendario pagamenti INPS febbraio 2025: supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

L’importo del Supporto per la Formazione e il Lavoro passerà da 350 a 500 euro mensili.