Presentato durante la scorsa settimana, il cartellone degli eventi durante queste festività natalizie. Per quest’anno il cartellone degli eventi, realizzato a costo zero grazie all’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno, prevede oltre cinquanta eventi dal centro alle periferie immersi nell’atmosfera natalizia valorizzata dal grande albero di luci di piazza Università, dalle luminarie diffuse e dai tradizionali mercatini. Si prevedono numerosi concerti gospel, canti e musiche natalizie, spettacoli di marionette e opera dei pupi, esibizioni di artisti di strada, rappresentazioni itineranti, novene, fiabe e narrazioni natalizie, con una Notte bianca tra musei e mercatini. E per far si che i cittadini e i turisti possano godere degli eventi in totale serenità la mobilità in città subirà dei cambiamenti

Un nuovo parcheggio in città

Per quest’anno l’amministrazione comunale ha messo a punto un piano dettagliato per gestire l’ingente afflusso di pubblico, coordinando il lavoro di Amts, Polizia Locale, Ufficio del Traffico Urbano e Fce, che gestisce la Metropolitana. Si ricorda che è già operativo il nuovo parcheggio in via Luigi Sturzo, all’angolo con via Luigi Rizzo, con ben sessanta posti auto. Inoltre, a partire da giovedì 11 dicembre, piazza Borsellino avrà a disposizione 103 nuovi stalli blu, portando il totale a circa 210 posti. Il parcheggio in via Luigi Sturzo sarà attivo tutto l’anno, con una tariffa diurna di un euro l’ora e notturna di cinquanta centesimi.

Nuovi abbonamenti Amts e Fce

Inoltre, Amts ha introdotto due abbonamenti natalizi, acquistabili tramite l’app Amts Smart Ticketing, validi dal 7 dicembre al 6 gennaio, al costo di dieci euro. Le due versioni disponibili sono per il trasporto pubblico e per il trasporto pubblico più i parcheggi scambiatori Obelischi e Nesima. Amts ha previsto anche iniziative per incentivare l’uso del Bike e Car sharing, le modalità integrate e nuove aree di sosta sono disponibili sul sito ufficiale dell’Amts.

Inoltre, per favorire l’uso del mezzo pubblico, la Metropolitana ha esteso l’orario delle corse fino all’una di notte anche la domenica, oltre ai giorni festivi e prefestivi, escluso il giorno di Natale. Per la notte di Capodanno, le corse saranno garantite fino alle tre del mattino. Inoltre, è disponibile un biglietto speciale, valido dal 6 dicembre al 6 gennaio, al costo di un euro, che consente due corse nella stessa giornata.