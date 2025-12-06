Concorso Ospedale Garibaldi: l’ospedale Garibaldi di Catania ha recentemente indetto un concorso volto all’assunzione per la copertura di 40 posti di lavoro per infermieri a tempo indeterminato. Le domande di selezione dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 18 dicembre 2025. Si ricorda che in questo caso 12 posti saranno riservati prioritariamente ai volontari delle Forze Armate e 6 posti agli operatori che hanno concluso il servizio civile universale. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso Ospedale Garibaldi, i requisiti richiesti

Potranno inviare domanda tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica;

laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) o diploma universitario di Infermiere;

o diploma universitario di Infermiere; iscrizione all’Albo Professionale ove previsto, per l’esercizio professionale.

Si ricorda che non potranno presentare domanda tutti coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e quanti siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Concorso Ospedale Garibaldi, le prove previste

nel caso in cui le domande di partecipazione superino i posti previsti sarà effettuata una preselezione di di candidati. Siri ricorda che la selezione si articolerà nella valutazione dei titoli e in tre prove d’esame:

prova scritta : svolgimento di un tema, o soluzione di quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica vertenti su conoscenze e competenze specifiche inerenti al profilo professionale a concorso;

: svolgimento di un tema, o soluzione di quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica vertenti su conoscenze e competenze specifiche inerenti al profilo professionale a concorso; prova pratica : verterà sull’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, che potrà svolgersi in forma scritta.

: verterà sull’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, che potrà svolgersi in forma scritta. prova orale: sulle materie della prova scritta. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza a livello almeno iniziale della lingua inglese, francese o spagnola scelta dal candidato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Ospedale Garibaldi, la domanda

i giorni utili per la presentazione della domanda di ammissione stanno per scadere. Tutta la documentazione necessaria dovrà essere inviata entro il 18 dicembre 2025 presso la pagina dedicata dell’Arnas Garibaldi. Infine, per poter partecipare al concorso per infermieri, ogni candidato dovrà possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata e dovrà inoltre versare un contributo di partecipazione al concorso pari a 15 euro.