Concorso infermieri: l’ARNAS Garibaldi di Catania ha indetto un nuovo concorso per infermieri, con l’obiettivo di coprire ben 40 nuovi posti di lavoro. La selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 18 dicembre 2025. Di seguito tutti i dettaglia a riguardo.

Concorso infermieri, la suddivisione dei posti disponibili

Il concorso per infermieri dell’ARNAS Garibaldi di Catania sarà rivolto a tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

idoneità fisica;

laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) o diploma universitario di Infermiere;

iscrizione all’Albo Professionale ove previsto, per l’esercizio professionale.

Siri ricorda che non potranno presentare domanda tutti coloro che sono stati precedentemente esclusi dall’elettorato attivo e quanti siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Inoltre, il totale dei posti è di 40, così suddivisi: 12 posti sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze Armate e 6 posti sono riservati alla categoria degli operatori che hanno concluso il servizio civile universale.

Concorso infermieri, le prove previste

L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero di domande di partecipazione superi di quindici volte il numero dei posti disponibili, di organizzare una preselezione. La selezione si articola nella valutazione dei titoli e in tre prove d’esame:

prova scritta: svolgimento di un tema, o soluzione di quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica vertenti su conoscenze e competenze specifiche inerenti al profilo professionale a concorso;

svolgimento di un tema, o soluzione di quesiti a risposta multipla o a risposta sintetica vertenti su conoscenze e competenze specifiche inerenti al profilo professionale a concorso; prova pratica: verterà sull’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, che potrà svolgersi in forma scritta;

verterà sull’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, che potrà svolgersi in forma scritta; prova orale: sulle materie della prova scritta. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza a livello almeno iniziale della lingua inglese, francese o spagnola scelta dal candidato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso infermieri, la domanda

La domanda di ammissione alla procedura dell’ARNAS Garibaldi deve essere inviata entro il giorno 18 dicembre 2025 mediante questo link. Tutti i candidati, per poter partecipare alla selezione pubblica, dovranno possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC.