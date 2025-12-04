Pagamenti dicembre 2025 INPS: entro dicembre sarà possibile usufruire del cedolino della pensione, all’interno è presenta la tredicesima e anche della quattordicesima, per chi ne abbia il diritto o per chi non l’abbia ricevuta a luglio.
Sempre a dicembre sarà possibile usufruire dei pagamenti delle altre prestazioni Inps, utili per aiutare finanziariamente le famiglie in difficoltà economica (ADI), i cittadini senza lavoro (NASpI e DIS-COLL), i genitori con figli a carico (Assegno Unico Universale) e per chiunque voglia inserirsi o reinserirsi nel mondo lavorativo (Supporto Formazione e Lavoro).
Pagamenti dicembre 2025 INPS: le pensioni di dicembre
Il rateo di dicembre sarà accreditato in conto corrente lunedì 1, anche i pensionati che hanno scelto il pagamento in contanti potranno ritirare le proprie somme presso gli uffici postali.
Il pagamento in contanti è concesso per i soli importi complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro netti. Se l’importo supera il limite, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Istituto il rapporto finanziario su cui ottenere il pagamento grazie al servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” del sito “inps.it”.
Il cedolino della pensione di dicembre porta con sé un regalo per molti pensionati: la tredicesima mensilità e, per alcuni, anche la quattordicesima.
In particolare, potranno beneficiare della quattordicesima:
-
i pensionati che raggiungono il requisito anagrafico di almeno 64 anni tra il 1° luglio/agosto e il 31 dicembre 2025;
-
i pensionati che diventano titolari di pensione nel corso del 2025 e soddisfano i requisiti anagrafici e reddituali previsti dalla normativa.
Oltre alla tredicesima e alla quattordicesima, nella rata di dicembre è presente un importo aggiuntivo di 154,94 euro per i pensionati che ne hanno diritto, e non vengono applicate ritenute fiscali per le addizionali regionali e comunali.
I pensionati interessati possono consultare il loro cedolino di dicembre attraverso la piattaforma telematica INPS, all’indirizzo inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione, accedendo con SPID, CIE o CNS.
Un momento atteso che, oltre a portare la tredicesima, evidenzia come la pensione continui a essere un punto di riferimento concreto e trasparente per i cittadini.
La piattaforma telematica concede anche di:
- Confrontare i cedolini di mensilità diverse;
- Visualizzare l’elenco prospetti di liquidazione (Modello TE08);
- Gestire le deleghe sindacali;
- Variare l’ufficio pagatore;
- Recuperare e stampare la Certificazione Unica;
- Ottenere il certificato di pensione (Modello Obis / M) e il duplicato di pensione;
- Consultare il dettaglio dei conguagli IRPEF;
- Gestire le procedure di cessione del quinto della pensione, quattordicesima, bonus 154 euro e recupero indebiti;
- Consultare il riepilogo dei dati anagrafici e di pagamento.
Pagamenti dicembre 2025 INPS: Naspi e Dis-Coll
il 17- 19 dicembre si prevede il pagamento della rata mensile di Assegno Unico Universale (AUU).
A dicembre sono previste due finestre di pagamento:
- lunedì 15 dicembre 2025 per quanti ricevono la prima rata di ADI;
- sabato 20 dicembre 2025 per l’erogazione dell’Assegno di Inclusione a coloro che già ricevono il sussidio.
Eventuali mensilità arretrate spettanti rispettano tempistiche identiche a quelle dei primi pagamenti e, pertanto, sono erogate lunedì 15 dicembre.
Pagamenti dicembre 2025 INPS: Supporto formazione e lavoro
Le tempistiche di pagamento del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) a dicembre saranno identiche a quelle dell’Assegno per il Lavoro e l’Inclusione (ADI). La prestazione, erogata direttamente dall’INPS ai beneficiari, prevede un importo mensile di 500 euro.
Il contributo spetta per tutta la durata del corso di formazione o della misura di attivazione lavorativa, fino a un massimo di dodici mesi. È prevista inoltre la possibilità di proroga per un periodo equivalente, a condizione che venga aggiornato il patto di servizio personalizzato.
Si tratta di uno strumento pensato per sostenere economicamente chi partecipa a percorsi di formazione o inserimento lavorativo, garantendo continuità e supporto fino al completamento del percorso.