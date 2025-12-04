I pagamenti INPS per i disoccupati beneficiari delle indennità NASpI e DIS-COLL sono previsti nella prima metà di dicembre, a partire da martedì 9. Le date precise possono variare in base al singolo beneficiario: per conoscerle con certezza è possibile consultare il portale INPS, nella sezione “Pensione e Previdenza – Fascicolo previdenziale del cittadino”.

Le due prestazioni richiedono domanda preventiva all’INPS, ma si rivolgono a categorie differenti.

La NASpI sostiene economicamente chi ha perso involontariamente un lavoro subordinato, inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, dipendenti pubblici a tempo determinato o indeterminato e operai agricoli di cooperative che trasformano e commercializzano prodotti propri o dei soci.

La DIS-COLL, invece, è destinata agli iscritti alla Gestione Separata INPS, che non siano pensionati e non abbiano partita IVA, tra cui collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), assegnisti di ricerca e dottorandi con borsa di studio.

Pagamenti Inps: AUU