Formez PA, selezione per esperti OpenGov: incarichi flessibili anche da remoto, apre una nuova opportunità professionale nell’ambito del progetto “OpenGov”: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’avviso, pubblicato sul portale inPA, mira a individuare due esperti da impiegare tramite contratto di collaborazione. Un’occasione particolarmente interessante non solo per il profilo richiesto, ma anche perché l’incarico potrà essere svolto prevalentemente da remoto, favorendo un’organizzazione del lavoro più flessibile.

Le candidature sono aperte fino all’8 dicembre 2025.

Formez PA, il progetto OpenGov

Il progetto “OpenGov” rientra nel Piano Operativo Complementare del PON 2014-2020 ed è frutto della convenzione tra Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA. L’obiettivo è diffondere nella Pubblica Amministrazione la cultura del governo aperto, promuovendo trasparenza, partecipazione dei cittadini e accesso ai dati. Le attività previste mirano in particolare a:

diffondere la strategia nazionale di open government;

promuovere principi e strumenti per una PA più trasparente;

migliorare le competenze nelle consultazioni pubbliche;

adottare metodologie condivise per rendere più chiari i processi decisionali.

In questo contesto, i professionisti selezionati svolgeranno un ruolo operativo e strategico, contribuendo all’avanzamento delle attività della Community OGP IT.

Formez Pa: ecco i requisiti richiesti

La selezione è rivolta a candidati con:

cittadinanza italiana o UE; in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 165/2001; privi di condanne o procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti o dispensati da precedenti incarichi presso la Pubblica Amministrazione.

Sul fronte professionale, è richiesta:

una seniority tra i 3 e i 7 anni in metodologie e tecnologie per l’apprendimento;

in metodologie e tecnologie per l’apprendimento; una laurea specialistica ;

; preferibilmente, esperienza nella produzione di contenuti didattici multimediali tramite Articulate Storyline e/o Vyond.

I collaboratori selezionati opereranno prevalentemente dalla propria sede, una modalità di lavoro che permette una maggiore autonomia e un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale.

Durata, contratto e compenso

Gli incarichi saranno conferiti tramite contratto di collaborazione della durata di 7 mesi, con un compenso massimo pari a 11.250 euro lordi, al netto dell’IVA ove prevista.

Le attività dovranno essere svolte principalmente da remoto, con eventuali momenti di confronto organizzati da Formez PA. La natura del progetto richiede un confronto costante con il contesto istituzionale e con la comunità OpenGov, rendendo il ruolo dinamico e orientato all’innovazione amministrativa.

Per ulteriori dettagli leggi il bando ufficiale.

Come si svolge la selezione e come candidarsi

La procedura selettiva prevede due fasi:

valutazione dei titoli, secondo i criteri indicati nel bando; colloquio volto a verificare conoscenze sul contesto istituzionale, sui contenuti del progetto, sulle metodologie operative e, se necessario, sulle lingue straniere.

Il colloquio registrato e svolto in seduta pubblica si terrà presso gli uffici Formez PA di Roma, in presenza o in modalità telematica. Per partecipare è necessario presentare domanda entro l’8 dicembre 2025, esclusivamente tramite il Portale inPA, allegando un indirizzo PEC e indicando solo le esperienze coerenti con la seniority richiesta.