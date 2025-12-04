Bonus donne 2025: L’esonero contributivo lavoratrici è una delle misure più rilevanti introdotte dal Decreto Coesione, poi convertito nella Legge 95/2024, per sostenere l’occupazione femminile stabile. Si tratta di un beneficio che permette ai datori di lavoro privati di ottenere un esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti all’INPS e all’INAIL in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne in condizioni svantaggiate. La misura è valida per tutte le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, come chiarito dalla circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2024.

Chi può accedere al bonus donne 2025: i requisiti delle lavoratrici

Per ottenere l’incentivo, il datore di lavoro deve assumere una donna che rientri in almeno una delle categorie previste dalla normativa:

disoccupata da almeno 24 mesi;

priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residente nella ZES Unica del Mezzogiorno;

impiegata in settori a forte disparità di genere, come individuati annualmente dai decreti ministeriali.

Il bonus è riconosciuto per 24 mesi dall’assunzione e copre fino a 650 euro mensili per ogni lavoratrice inserita in azienda.

Importi e durata dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo lavoratrici consente ai datori di lavoro di risparmiare:

100% dei contributi previdenziali a loro carico;

fino a 650 euro al mese per lavoratrice;

per un massimo di 24 mesi.

Il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.

Come richiedere l’esonero contributivo lavoratrici

La domanda per accedere al bonus deve essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), dove è disponibile l’apposito modulo telematico.

Il datore di lavoro deve inserire i dati della lavoratrice, la tipologia di assunzione e i requisiti che consentono l’accesso al beneficio.

Bonus giovani: un’ulteriore opportunità per le imprese

Accanto al bonus donne, il Governo ha introdotto anche l’incentivo per l’assunzione di giovani under 35: