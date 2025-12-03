Bonus Mamme 2025: Il Bonus Mamme 2025 è una misura economica temporanea introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e successivamente modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Si tratta di un sostegno pensato per aumentare il reddito delle lavoratrici madri con due o più figli, in attesa dell’avvio definitivo dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2025. La partenza del nuovo sistema strutturale è stata rinviata al 2026 dal DL 95/2025 e poi al 2027 dal disegno di legge della Manovra 2026.
Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, l’istituto ha spiegato regole, requisiti e procedura di domanda. Il termine per presentare la richiesta è stato prorogato al 9 dicembre 2025.
Destinatarie del Bonus Mamme 2025
Il Bonus è rivolto a tre categorie principali di beneficiarie:
1. Lavoratrici con due figli
È necessario che il più piccolo abbia massimo 10 anni.
2. Lavoratrici con tre o più figli
Il figlio minore deve avere al massimo 18 anni.
Sono escluse le madri con contratto a tempo indeterminato perché già destinatarie dell’esonero contributivo totale fino al 31 dicembre 2026.
3. Tipologie di lavoro ammesse
- Lavoro dipendente (escluse le lavoratrici domestiche)
- Lavoro autonomo iscritto a:
- casse previdenziali professionali
- Gestione separata INPS
- altre gestioni obbligatorie
Il reddito da lavoro dell’anno 2025 non deve superare i 40.000 euro.
Importo del Bonus Mamme 2025
Il beneficio economico consiste in 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese in cui è attivo il rapporto di lavoro.
Dipendenti
Il bonus viene riconosciuto per tutti i mesi di contratto attivo nel 2025, compresi:
- tempo determinato
- somministrazione
- intermittente
Autonome
Il bonus è erogato solo per:
- mesi di effettiva iscrizione alla cassa
- periodi di attività (per la Gestione separata)
L’erogazione avviene in un’unica soluzione, a dicembre 2025.
Per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026, il pagamento avverrà entro febbraio 2026.
Bonus Mamme 2025: Come presentare la domanda
La procedura si svolge interamente online tramite il portale INPS, con autenticazione tramite:
- SPID
- CIE 3.0
- CNS
- eIDAS
Sono disponibili anche:
- Contact Center INPS
- Patronati
Passaggi della domanda
- Accesso al servizio “Nuovo Bonus Mamme”
- Conferma dei dati anagrafici
- Inserimento dei figli
- Indicazione dei rapporti di lavoro nel 2025
- Scelta della modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato)
- Caricamento eventuali allegati
- Accettazione delle dichiarazioni
- Invio e scarico della ricevuta
Per madri minorenni o incapaci di agire, la domanda è presentata dal genitore o tutore.
Bonus mamme 2025: Consultazione e gestione della domanda
Dalla sezione “Le mie domande” è possibile monitorare:
- stato della pratica
- ricevute e comunicazioni
- pagamenti
- richieste di variazione
La domanda può essere annullata se non ancora istruita.