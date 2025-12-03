Bonus Mamme 2025: Il Bonus Mamme 2025 è una misura economica temporanea introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e successivamente modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Si tratta di un sostegno pensato per aumentare il reddito delle lavoratrici madri con due o più figli, in attesa dell’avvio definitivo dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2025. La partenza del nuovo sistema strutturale è stata rinviata al 2026 dal DL 95/2025 e poi al 2027 dal disegno di legge della Manovra 2026.

Con la circolare INPS n. 139 del 28 ottobre 2025, l’istituto ha spiegato regole, requisiti e procedura di domanda. Il termine per presentare la richiesta è stato prorogato al 9 dicembre 2025.

Destinatarie del Bonus Mamme 2025

Il Bonus è rivolto a tre categorie principali di beneficiarie:

1. Lavoratrici con due figli

È necessario che il più piccolo abbia massimo 10 anni.

2. Lavoratrici con tre o più figli

Il figlio minore deve avere al massimo 18 anni.

Sono escluse le madri con contratto a tempo indeterminato perché già destinatarie dell’esonero contributivo totale fino al 31 dicembre 2026.

3. Tipologie di lavoro ammesse

Lavoro dipendente (escluse le lavoratrici domestiche) Lavoro autonomo iscritto a:

casse previdenziali professionali

Gestione separata INPS

altre gestioni obbligatorie

Il reddito da lavoro dell’anno 2025 non deve superare i 40.000 euro.

Importo del Bonus Mamme 2025

Il beneficio economico consiste in 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese in cui è attivo il rapporto di lavoro.

Dipendenti

Il bonus viene riconosciuto per tutti i mesi di contratto attivo nel 2025, compresi:

tempo determinato

somministrazione

intermittente

Autonome

Il bonus è erogato solo per:

mesi di effettiva iscrizione alla cassa

periodi di attività (per la Gestione separata)

L’erogazione avviene in un’unica soluzione, a dicembre 2025.

Per le domande presentate entro il 31 gennaio 2026, il pagamento avverrà entro febbraio 2026.

Bonus Mamme 2025: Come presentare la domanda

La procedura si svolge interamente online tramite il portale INPS, con autenticazione tramite:

SPID

CIE 3.0

CNS

eIDAS

Sono disponibili anche:

Contact Center INPS

Patronati

Passaggi della domanda

Accesso al servizio “Nuovo Bonus Mamme” Conferma dei dati anagrafici Inserimento dei figli Indicazione dei rapporti di lavoro nel 2025 Scelta della modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato) Caricamento eventuali allegati Accettazione delle dichiarazioni Invio e scarico della ricevuta

Per madri minorenni o incapaci di agire, la domanda è presentata dal genitore o tutore.

Bonus mamme 2025: Consultazione e gestione della domanda

Dalla sezione “Le mie domande” è possibile monitorare:

stato della pratica

ricevute e comunicazioni

pagamenti

richieste di variazione

La domanda può essere annullata se non ancora istruita.