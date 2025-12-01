Concorso ARPA Sicilia: l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente ha indetto un bando per la copertura di 5 posti di lavoro per collaboratore tecnico professionale. Requisito fondamentale è il possesso della laurea.
Ecco quali sono tutte le informazioni necessarie per poter presentare la propria candidatura.
Concorso ARPA Sicilia: i requisiti
Come già anticipato, requisito fondamentale è il possesso di Lauree magistrali o Lauree Specialistiche, vecchio ordinamento o Lauree Triennali, nelle classi indicate nel bando, in ingegneria civile, ambientale, edile, della sicurezza, scienze agrarie, scienze ambientali, scienze geologiche, Scienze forestali, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
Sono, inoltre, richiesti i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici che comprendono:
- cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- età non inferiore alla maggiore età e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;
- non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Concorso ARPA Sicilia: le prove previste
In relazione al numero di candidati, non è da escludere una prova preselettiva. La selezione vera e propria, invece, prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale che verteranno sulle seguenti materie:
- Elementi di project management per la ricerca;
- Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale;
- Principi di base della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Conoscenza di base della lingua inglese;
- Monitoraggio ambientale;
- Sistemi GIS e modellazione territoriale;
- Progettazione sostenibile e valutazione ambientale;
- Analisi dati territoriali.
Come presentare la domanda
Le domande vanno inoltrate solo ed esclusivamente per via telematica dal Portale inPA, accessibile da questo link, tramite SPID o CIE. Il termine ultimo è fissato al 5 dicembre 2025.