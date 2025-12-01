Concorso ARPA Sicilia: l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente ha indetto un bando per la copertura di 5 posti di lavoro per collaboratore tecnico professionale. Requisito fondamentale è il possesso della laurea.

Ecco quali sono tutte le informazioni necessarie per poter presentare la propria candidatura.

Concorso ARPA Sicilia: i requisiti

Come già anticipato, requisito fondamentale è il possesso di Lauree magistrali o Lauree Specialistiche, vecchio ordinamento o Lauree Triennali, nelle classi indicate nel bando, in ingegneria civile, ambientale, edile, della sicurezza, scienze agrarie, scienze ambientali, scienze geologiche, Scienze forestali, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Sono, inoltre, richiesti i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici che comprendono:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; età non inferiore alla maggiore età e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

non inferiore alla maggiore età e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;

con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

da un pubblico impiego; godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso ARPA Sicilia: le prove previste

In relazione al numero di candidati, non è da escludere una prova preselettiva. La selezione vera e propria, invece, prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale che verteranno sulle seguenti materie:

Elementi di project management per la ricerca;

Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale;

Principi di base della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Conoscenza di base della lingua inglese;

Monitoraggio ambientale;

Sistemi GIS e modellazione territoriale;

Progettazione sostenibile e valutazione ambientale;

Analisi dati territoriali.

Come presentare la domanda

Le domande vanno inoltrate solo ed esclusivamente per via telematica dal Portale inPA, accessibile da questo link, tramite SPID o CIE. Il termine ultimo è fissato al 5 dicembre 2025.