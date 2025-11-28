Concorso Inps-Inail 2025: sono 448 i posti a tempo indeterminato per l’area dei funzionari – famiglia professionale ispettore di vigilanza. Un’opportunità significativa per tanti laureati in tutta Italia.

La domanda può essere presentata entro il 10 dicembre 2025 alle 23:59, esclusivamente online. Le candidature sono già aperte, e molte persone stanno valutando in quale regione concorrere, visto che si può scegliere una sola sede e una sola amministrazione (Inps o Inail). Ecco tutto ciò che serve sapere per partecipare.

Quanti posti sono disponibili e dove: la ripartizione nazionale

Il concorso prevede 355 posti all’Inps e 93 all’Inail, distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale, Per ulteriori dettagli e informazioni si rimanda al bando ufficiale.

Per la Sicilia, i posti Inps a disposizione per ispettori di vigilanza sono 16. Ecco, invece, la ripartizione nelle altre regioni d’Italia.

Lazio 19 unità,

Lombardia 42 unità,

Marche 4 unità,

Molise 3 unità,

Piemonte 40 unità,

Puglia 25 unità,

Sardegna 23 unità,

Abruzzo 8 unità,

Basilicata 17 unità,

Emilia-Romagna 44 unità,

Friuli-Venezia Giulia 12 unità,

Per l’Inail, invece, sono previsti in Sicilia 3 posti, per un totale regionale di 19 posti destinati a nuovi funzionari. Un’occasione concreta per chi vive nell’isola e aspira a un impiego stabile nella Pubblica amministrazione.

Chi può partecipare: i requisiti richiesti

Il bando definisce requisiti molto chiari, pensati per garantire trasparenza e pari opportunità. Può partecipare al Concorso Inps-Inail chi è in possesso di:

cittadinanza italiana , di un Paese UE o status di rifugiato/protezione sussidiaria;

, di un Paese UE o status di rifugiato/protezione sussidiaria; maggiore età ;

; pieno godimento dei diritti civili e politici ;

; idoneità fisica alle funzioni da svolgere;

alle funzioni da svolgere; assenza di condanne penali o provvedimenti disciplinari gravi presso la PA.

Titoli di studio ammessi

Sono richieste diverse lauree triennali, magistrali o specialistiche afferenti alle aree giuridiche, economiche e sociali. Inclusi anche i diplomi di vecchio ordinamento in:

Giurisprudenza,

Economia e commercio,

Scienze politiche.

Il concorso Inps-Inail prevede inoltre riserve di posti:

30% per volontari delle Forze armate;

per volontari delle Forze armate; 15% per volontari del servizio civile.

Come presentare domanda: la procedura online step-by-step

La domanda per il Concorso Inps-Inail, deve essere inviata solo online attraverso il portale ufficiale inPA, autenticandosi con Spid, Cie, Cne o eIDAS. Ecco cosa serve per candidarsi correttamente:

Registrazione al portale inPA, Compilazione del curriculum digitale, valido come dichiarazione sostitutiva, Compilazione del form di candidatura, Possesso di una PEC personale o domicilio digitale, Invio della domanda entro il 10 dicembre.

Si ricorda che ogni candidato può scegliere una sola Regione e una sola amministrazione (Inps o Inail). La scelta è definitiva: non potrà essere modificata.

Assunzione, contratti e vincoli: cosa succede se si vince

I vincitori del Concorso Inps-Inail, firmeranno un contratto individuale a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nell’area funzionari, ispettori di vigilanza. Tra gli aspetti più importanti:

Periodo di prova di 4 mesi,

Obbligo di permanenza 5 anni nella prima sede assegnata,

nella prima sede assegnata, Possibilità di visita medica di idoneità prima dell’assunzione,

prima dell’assunzione, Effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di presa di servizio.

Chi non assume servizio senza giustificato motivo decade automaticamente sia dall’assunzione che dalla graduatoria.