Concorso Inps-Inail 2025: sono 448 i posti a tempo indeterminato per l’area dei funzionari – famiglia professionale ispettore di vigilanza. Un’opportunità significativa per tanti laureati in tutta Italia.
La domanda può essere presentata entro il 10 dicembre 2025 alle 23:59, esclusivamente online. Le candidature sono già aperte, e molte persone stanno valutando in quale regione concorrere, visto che si può scegliere una sola sede e una sola amministrazione (Inps o Inail). Ecco tutto ciò che serve sapere per partecipare.
Quanti posti sono disponibili e dove: la ripartizione nazionale
Il concorso prevede 355 posti all’Inps e 93 all’Inail, distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale, Per ulteriori dettagli e informazioni si rimanda al bando ufficiale.
Per la Sicilia, i posti Inps a disposizione per ispettori di vigilanza sono 16. Ecco, invece, la ripartizione nelle altre regioni d’Italia.
- Lazio 19 unità,
- Lombardia 42 unità,
- Marche 4 unità,
- Molise 3 unità,
- Piemonte 40 unità,
- Puglia 25 unità,
- Sardegna 23 unità,
- Abruzzo 8 unità,
- Basilicata 17 unità,
- Emilia-Romagna 44 unità,
- Friuli-Venezia Giulia 12 unità,
Per l’Inail, invece, sono previsti in Sicilia 3 posti, per un totale regionale di 19 posti destinati a nuovi funzionari. Un’occasione concreta per chi vive nell’isola e aspira a un impiego stabile nella Pubblica amministrazione.
Chi può partecipare: i requisiti richiesti
Il bando definisce requisiti molto chiari, pensati per garantire trasparenza e pari opportunità. Può partecipare al Concorso Inps-Inail chi è in possesso di:
- cittadinanza italiana, di un Paese UE o status di rifugiato/protezione sussidiaria;
- maggiore età;
- pieno godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica alle funzioni da svolgere;
- assenza di condanne penali o provvedimenti disciplinari gravi presso la PA.
Titoli di studio ammessi
Sono richieste diverse lauree triennali, magistrali o specialistiche afferenti alle aree giuridiche, economiche e sociali. Inclusi anche i diplomi di vecchio ordinamento in:
- Giurisprudenza,
- Economia e commercio,
- Scienze politiche.
Il concorso Inps-Inail prevede inoltre riserve di posti:
- 30% per volontari delle Forze armate;
- 15% per volontari del servizio civile.
Come presentare domanda: la procedura online step-by-step
La domanda per il Concorso Inps-Inail, deve essere inviata solo online attraverso il portale ufficiale inPA, autenticandosi con Spid, Cie, Cne o eIDAS. Ecco cosa serve per candidarsi correttamente:
- Registrazione al portale inPA,
- Compilazione del curriculum digitale, valido come dichiarazione sostitutiva,
- Compilazione del form di candidatura,
- Possesso di una PEC personale o domicilio digitale,
- Invio della domanda entro il 10 dicembre.
Si ricorda che ogni candidato può scegliere una sola Regione e una sola amministrazione (Inps o Inail). La scelta è definitiva: non potrà essere modificata.
Assunzione, contratti e vincoli: cosa succede se si vince
I vincitori del Concorso Inps-Inail, firmeranno un contratto individuale a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nell’area funzionari, ispettori di vigilanza. Tra gli aspetti più importanti:
- Periodo di prova di 4 mesi,
- Obbligo di permanenza 5 anni nella prima sede assegnata,
- Possibilità di visita medica di idoneità prima dell’assunzione,
- Effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di presa di servizio.
Chi non assume servizio senza giustificato motivo decade automaticamente sia dall’assunzione che dalla graduatoria.