L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., avvisa che, a seguito della trasformazione dell’intera area di piazza Borsellino in parcheggio per autovetture private, a partire da lunedì 8 dicembre 2025, tutte le linee AMTS con capolinea a Piazza Borsellino verranno trasferite alla Stazione Centrale.
Queste le variazioni di denominazioni e percorsi:
- La circolare 523 Piazza Borsellino – Gelso Bianco subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE 423: Stazione Centrale – Gelso Bianco.
- La circolare 524 Piazza Borsellino – Santa Maria Goretti subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE 424: Stazione Centrale – Santa Maria Goretti.
- La circolare 525 Piazza Borsellino – San Giorgio subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE 425: Stazione Centrale – San Giorgio.
- La circolare 530 Piazza Borsellino – Picanello subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE 430: Stazione Centrale – Picanello.
- La linea 534 Piazza Borsellino – Acicastello – Acitrezza subirà cambio di denominazione in LINEA 434: Stazione Centrale – Acicastello – Acitrezza.
- La linea 538 Piazza Borsellino – Vaccarizzo subirà cambio di denominazione in LINEA 438: Stazione Centrale – Vaccarizzo.
- La circolare 556 Piazza Borsellino – San Pietro Clarenza subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE 456: Stazione Centrale – San Pietro Clarenza.
- La circolare 830 Piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE 830: Stazione Centrale – Villaggio Sant’Agata.
- La circolare D Piazza Borsellino – Lidi Plaia subirà cambio di denominazione in CIRCOLARE D: Stazione Centrale – Lidi Plaia.