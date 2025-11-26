Concorso infermieri Catania: l’ARNAS Garibaldi ha indetto un bando per la selezione pubblica di 40 infermieri. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e potenzieranno l’organico per garantire i livelli assistenziali. Ecco cosa sapere e quali sono i requisiti per potersi candidare.

Concorso infermieri Catania: i posti disponibili

Nei 40 posti disponibili, bisogna attenzionare alcune riserve di legge per categorie specifiche, con il possesso dei requisiti generali:

12 posti (30%) sono riservati ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito o in ferma prefissata/permanente.

6 posti (15%) sono riservati agli operatori che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito.

Se le quote sopraindicate non dovessero essere coperte per intero, i posti torneranno a disposizione della graduatoria generale.

Concorso infermieri Catania: i requisiti

I candidati dovranno soddisfare i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego tra cui:

Cittadinanza: italiana, di un Paese dell’Unione Europea o di Paesi terzi (purché in regola con le norme sul soggiorno).

Idoneità fisica: necessaria per svolgere le mansioni specifiche del profilo (sarà accertata dall’Azienda prima dell’assunzione).

Diritti civili e politici: pieno godimento dei diritti e assenza di esclusioni dall’elettorato attivo.

Assenza di condanne: non aver riportato condanne penali che impediscano il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Sono, inoltre, richiesti titoli che certificano la qualifica professionale:

Laurea in infermieristica (Classe L/SNT1) o diploma universitario di infermiere (o titoli equipollenti del vecchio ordinamento).

Iscrizione all’albo professionale: è obbligatoria l’iscrizione all’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche).

Le prove previste

Il bando prevede una preselezione solo se il numero delle domande supererà di 15 volte i posti messi a concorso. Nel caso in cui ciò si dovesse verificare, la prova a cui saranno sottoposti candidati consisterà in 30 quesiti a risposta multipla sulle materie del profilo professionale, con il seguente sistema di valutazione:

+1 punto per ogni risposta corretta.

0 punti per risposta non data.

-0,50 punti per ogni risposta errata.

Chi supererà la prova selettiva potrà accedere alle tre prove d’esame successive:

Prova scritta: Svolgimento di un tema o quesiti a risposta multipla/sintetica. Il punteggio minimo per superarla è 21/30. Prova pratica: Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla professione. Il punteggio minimo è 14/20. Prova orale: Colloquio sulle materie d’esame, che include anche la verifica della conoscenza dell’informatica di base e di una lingua straniera (a scelta tra inglese, francese o spagnolo). Il punteggio minimo è 14/20.

Le materie principali sono le seguenti:

Infermieristica clinica e generale: Tecniche, procedure e gestione dell’assistenza.

Legislazione sanitaria: Normative rilevanti per il Servizio Sanitario Nazionale e la professione.

Lingua straniera: Verifica livello base (inglese, francese o spagnolo).

Informatica: Utilizzo delle applicazioni più diffuse.

Concorso infermieri Catania: come candidarsi

La domanda per partecipare al concorso va presentata solo ed esclusivamente per via telematica, dalla piattaforma dedicata dell’ARNAS Garibaldi, a questo indirizzo. Per poter accedere, bisogna essere in possesso di SPID e di una PEC. Il termine ultimo per potersi candidare è fissato al 18 dicembre 2025.