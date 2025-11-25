Concorso INPS: è stato pubblicato il tanto atteso bando di concorso per ispettori di vigilanza INPS e INAIL. Nello specifico, si tratta di un concorso pubblico congiunto per la copertura di 448 posti di lavoro a tempo indeterminato, nell’Area dei Funzionari, nella famiglia professionale ispettore di vigilanza. Gli Ispettori di vigilanza saranno assunti in sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, offrendo così opportunità lavorative in diverse regioni d’Italia. In questo caso le selezione è aperte ai laureati, anche con laurea triennale, e sarà suddivisa su base territoriale, in modo da consentire una partecipazione mirata in relazione alla residenza dei candidati. Per partecipare, le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre il 10 dicembre 2025. Di seguito tutti i dettagli e i posti in Sicilia.

Concorso INPS, i posti disponibili in Sicilia

Il nuovo concorso pubblico prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 448 ispettori di vigilanza, da inquadrare nell’Area dei funzionari, e saranno così ripartititi:

n. 355 nei ruoli del personale dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);

(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); n. 93 nei ruoli del personale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Nello specifico, in Sicilia sono stati riservati 16 posti per l’INPS e 3 posti per l’area INAIL. Si ricorda che ogni candidato potrà presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando.

Concorso INPS, la prova scritta

La selezione dei candidati per il concorso avverrà attraverso la valutazione dei titoli e lo svolgimento di due prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. I punteggi, per un massimo di 70, saranno così dipartiti:

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale;

10 punti per i titoli.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla su diverse materie, tra cui: diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e diritto processuale penale, diritto tributario, diritto dell’Unione Europea, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e contabilità aziendale e tecniche di bilancio. È importante sottolineare che non verrà pubblicata la banca dati.

Concorso INPS, la prova orale

La prova orale, che verterà sulle materie oggetto della prova scritta, mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato. Durante la prova orale saranno inoltre accertate le competenze in ambito informatico, nonché la conoscenza della lingua inglese. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.