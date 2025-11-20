La giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani ha approvato la proposta di modifica alla progettazione del raddoppio ferroviario della tratta Messina–Catania nel territorio di Taormina. Con questo passaggio formale, la Regione potrà inviare un atto di indirizzo ai ministeri competenti affinché Rfi avvii la nuova fase progettuale, autorizzativa e, successivamente, realizzativa.

Un percorso costruito con il territorio

L’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha sottolineato come la decisione sia il risultato di un confronto costante con amministrazioni locali, tecnici e cittadini. L’obiettivo, ribadisce l’assessore, è conciliare la modernizzazione della rete ferroviaria siciliana con la necessità di limitare l’impatto su aree particolarmente delicate sotto il profilo urbanistico, turistico e ambientale.

Le ragioni della variante

Il confronto è stato condotto all’interno di un tavolo di lavoro avviato dalla Regione e che ha coinvolto il sindaco di Taormina, i rappresentanti di Rfi e Italferr, il commissario straordinario ai lavori e i dipartimenti regionali di Protezione civile e Infrastrutture. Le osservazioni sollevate riguardavano soprattutto l’eccessiva invasività del progetto originario, giudicato non coerente con le peculiarità paesaggistiche e funzionali del territorio.

Le principali modifiche previste

La variante approvata introduce diversi interventi mirati a ridurre l’impatto complessivo dell’opera. Tra i punti più rilevanti: