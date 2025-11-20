Eventi Catania: si prospetta un weekend tra gioco, cultura e divertimento a Catania. Ecco qui tutti gli appuntamenti da non perdere!

Eventi Catania: presentazione del nuovo libro di Antonio Di Grado

Venerdì 21 Novembre alle ore 17.30 si terrà alla presentazione del nuovo libro di Antonio Di Grado ”L’Adorabile Sciascia”, alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma. L’ingresso è totalmente libero.

Un evento da non perdere per chiunque voglia immergersi nella lettura e per rendere omaggio a Sciascia, che come scritto sulle note riguardo il libro, è definito ”adorabile”: il libro punterà proprio sulla comprensione di tale parola.

L’autore dialogherà con la voce illustre di Rosalba Galvagno, evento decisamente da non perdere.

Eventi Catania: Mostra fotografica ‘Namaste’

A partire dal 30 ottobre fino al 30 gennaio 2026, sarà possibile ammirare la mostra fotografica di Emanuele Carpenzano, intitolata ”Namaste”.

Un momento da non perdere per chiunque sia interessato all’India, con tutte le sue sfaccettature. Al Bar Ottagono, a Mascalucia (CT), dalle 18.00 fino alle 21.00 sarà possibile dialogare e brindare con il critico fotografico Pippo Pappalardo e ovviamente, l’artista Emanuele Carpenzano.

Un evento per assaporare la bellezza tra fotografia, arte e vita.

Eventi Catania: spettacolo ”Il padre della sposa”

Al teatro Musco, dal 5 fino al 23 novembre 2025, sarà possibile assistere ad uno spettacolo ricco di divertimento, con una comedy stracolma di gag che si collega ad un tema ricco di riflessioni: il legame tra un padre e figlia. Lo spettacolo ”Il padre della sposa”.

Evento da non perdere per chiunque voglia ridere e immedesimarsi in una storia ricca di colpi di scena, con la recitazione di Gino Astorina, Eduardo Saitta, Ramona Polizzi, Verdiana Barbagallo, Raffaella Bella, Franco Colaiemma e Adriano Fichera con la regia di Giampaolo Romania. Prodotto dall’associazione culturale Progetto Teatrando, lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco 2025-2026 con la direzione artistica di Francesca Ferro.

Lo spettacolo non si c’entra solo nell’organizzazione del matrimonio della figlia ma della consapevolezza del padre di aver perso il suo ruolo centrale: la figlia creerà una nuova famiglia e il protagonista non è pronto a questo ”lutto”.

Il padre si affida in maniera disperata al passato, cadendo in un mix di comicità e disperazione unica. Decisamente evento da non perdere.

Eventi Catania: mostra ”Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco

Fino al 14 dicembre 2025 sarà possibile partecipare ai nuovi corsi di Recitazione e di Sceneggiatura organizzati da Teatroimpulso, in via Giovanni Gentile 29.

“L’arte è una ma non esiste un solo modo di farla. Il traguardo deve essere utopico, se pensiamo di esserci arrivati il gioco è finito” così afferma il Maestro Mario Guarneri, figura che accompagnerà i propri allievi in un percorso quinquennale sia per chi ha già esperienza sia per chi si interfaccia alla recitazione per la prima volta.

Per chi volesse conoscere o approfondire il mondo della recitazione, questa è l’occasione perfetta. Evento totalmente gratuito.