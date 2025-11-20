Bonus rifiuti 2026: Il nuovo bonus rifiuti rappresenta una delle novità più rilevanti nel sistema di agevolazioni per le famiglie in disagio economico. L’agevolazione, introdotta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), punta ad alleggerire la spesa per la Tari, la tassa sui rifiuti, applicando uno sconto annuale automatico.

Si tratta di uno strumento che replica la logica dei bonus sociali già attivi per luce, gas e acqua, ampliando la tutela anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Secondo le stime dell’Arera, il bonus rifiuti potrà interessare circa 4 milioni di famiglie in tutta Italia, contribuendo a ridurre l’impatto delle bollette domestiche sulle fasce più fragili della popolazione.

Bonus rifiuti 2026: Quando entra in vigore e qual è l’importo dello sconto

L’applicazione del bonus rifiuti è prevista a partire dal 2026. Lo sconto corrisponderà al 25% della Tari dovuta, calcolato sulla base dell’importo stabilito dal Comune. Lo sconto non richiede domande da parte del cittadino, ma verrà attribuito in modo automatico sulla base dell’ISEE dell’anno precedente.

Questa modalità permetterà di semplificare l’accesso, evitando pratiche aggiuntive per le famiglie che già usufruiscono dei bonus sociali per energia e acqua.

Come ottenere il bonus rifiuti 2026: cosa fare e cosa no

Uno degli aspetti più importanti del bonus rifiuti è la totale automatizzazione del processo.

Per riceverlo, infatti, non servirà presentare una domanda specifica: L’unico requisito è avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere un ISEE valido.

I limiti ISEE per il bonus rifiuti sono gli stessi previsti per il bonus sociale:

ISEE fino a 9.530 euro per famiglie con massimo tre figli ISEE fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico

Il bonus viene riconosciuto per 12 mesi, e per mantenerlo negli anni successivi sarà necessario presentare una nuova DSU ogni anno.

Chi ha diritto al bonus e come viene determinato lo sconto

La platea potenziale comprende famiglie in condizione di disagio economico che rispettano i limiti ISEE sopra indicati. L’Arera ha chiarito che lo sconto si applicherà in base ai dati disponibili sull’anno precedente: ciò significa che il bonus rifiuti del 2026 sarà calcolato sugli ISEE presentati nel 2025.

Questa scelta deriva dal fatto che la Tari viene calcolata annualmente dai Comuni nei primi mesi dell’anno, mentre l’ISEE può essere aggiornato dai cittadini in qualsiasi momento. Il disallineamento richiede quindi l’applicazione differita.

Gli altri bonus sociali

Il bonus rifiuti si affianca ai bonus sociali già attivi:

bonus elettrico, con importi variabili in base al numero dei componenti (da 167,9 a 240,9 euro annui nel 2025)

con importi variabili in base al numero dei componenti (da 167,9 a 240,9 euro annui nel 2025) bonus gas , che prevede un valore più alto nei mesi invernali

, che prevede un valore più alto nei mesi invernali bonus idrico, che garantisce 50 litri gratuiti al giorno per persona

Tutti questi bonus, incluso quello rifiuti, sono rivolti agli stessi nuclei familiari e seguono parametri di accesso uniformati.