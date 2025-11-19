Meteo Sicilia: per la giornata di oggi, mercoledì 19 novembre, la protezione civile della Regione Sicilia ha diramato un’allerta di colore giallo. Previsti, infatti, rovesci, anche di carattere temporalesco mentre già da domani, giovedì 20 novembre. situazione che torna a migliorare

Ecco, nel dettaglio, le previsioni di oggi e come si evolverà la situazione fino alla giornata di venerdì 21 novembre.

Meteo Sicilia: mercoledì 19 novembre

L’ allerta meteo di colore gialla diramata per la giornata odierna riguarderà più la parte sud orientale dell’Isola. Piogge in arrivo, infatti, nelle province di Siracusa e Ragusa dove, tuttavia, le temperature si mantengono stabili, con le massime che toccheranno anche i 20 gradi. Stesso scenario che si ripete anche nel resto dell’Isola, con cielo prevalentemente nuvoloso e nubi che lasciano presagire dei rovesci sparsi, come nel Messinese e nell’Ennese. A Catania, cielo coperto per tutto l’arco della mattinata con possibili precipitazioni lievi. Il resto della giornata si presenterà, invece, solo con qualche nube sparsa ma con precipitazioni assenti. La massima si aggirerà intorno ai 20 gradi. Venti che saranno deboli ovunque.

Meteo Sicilia: giovedì 20 novembre

Miglioramento previsto per la giornata di domani, giovedì 20 novembre, con cielo poco nuvoloso in tutto il territorio dell’Isola e probabilità di precipitazioni molto basse. Aumentano leggermente anche le temperature massime, con Siracusa e Catania che andranno lievemente sopra i 20 gradi così come il capoluogo Palermo. Nella provincia etnea venti che saranno moderati così come nel Trapanese.

Meteo Sicilia: venerdì 21 novembre

Un nuovo peggioramento è previsto per la giornata di venerdì 21 novembre, con piogge e schiarite in diverse parti dell’Isola, come nelle province di Agrigento, Palermo, Ragusa e Trapani. Anche in questo caso temperature che si mantengono stabili e sui 20 gradi a Catania, Siracusa e Messina. Attenzione ai venti, moderati ovunque ma con possibili aumenti di intensità. Nel capoluogo etneo solo alcune precipitazioni in mattinata, intorno alle ore 8.