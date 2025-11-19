Concorsi ATA 2026: nuovo anno ricco di occasioni per chi concorre per un posto all’interno dell’organico del personale ATA. Nello specifico, sono stati annunciati il concorso ATA 24 mesi, il concorso ATA terza fascia (in uscita nel 2027) e il concorso ATA scuole regionali Sicilia.

Nel 2024 è stato bandito il concorso per le graduatorie ATA di terza fascia valide nel triennio 2024 – 2027, mentre nel 2025 sono state aggiornate le graduatorie di prima fascia ATA a.s. 2025/26.

Le nuove graduatorie sostituiscono quelle attualmente in vigore.

Concorsi ATA 2026: 24 mesi

Il concorso ATA 24 mesi aggiornerà le graduatorie relative all’a.s. 2026/27 ed è rivolto a chi ha maturato 3 anni di servizio. Saranno i vari Uffici Scolastici Regionali a bandire il concorso. L’ uscita del bando è prevista nella primavera del 2026.

Concorso ATA terza fascia

Per inserirsi per la prima volta in graduatoria o per aggiornare la propria posizione elle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per il triennio scolastico 2027/28, 2028/29, 2029/30, bisogna partecipare al bando che uscirà nella primavera 2027. Si ricorda che la procedura concorsuale è solo per titoli e non sono, dunque, previste delle prove d’esame da sostenere.

Concorsi ATA: Sicilia e scuole regionali

Uscita più vicina, nel 2026. per quanto riguarda il bando per l’aggiornamento delle le graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale ATA delle scuole paritarie e pareggiate regionali della Regione Siciliana, valide per il triennio scolastico 2026/2030.

Ulteriori informazioni si avranno dopo l’uscita ufficiale dei bandi.

Concorso MAECI

Ad aggiungersi ai bandi sopracitati c’è il concorso bandito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che consiste nel reclutamento di personale ATA da destinare ai paesi esteri. Possono accedervi solo ed esclusivamente i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e gli Assistenti Amministrativi (AA). L’ uscita di questo bando dovrebbe essere imminente, per il mese di gennaio 2026.