I carabinieri nel Nas di Catania hanno eseguito dei controlli in 2 supermercati del capoluogo etneo. Sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato al sequestro di 400 chilogrammi di farine di vario tipo in cattivo stato di conservazione e invase da parassiti.

Nello specifico, in uno dei 2 supermercati, i Nas hanno rilevato la presenza di infestanti, escrementi e carcasse di roditori in vari locali, specie in quelli destinati allo stoccaggio degli alimenti. Scattata immediatamente la sospensione dell’attività.

Al termine dei controlli, i titolari delle due attività sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria.