Concorso INPS INAIL: è stato finalmente pubblicato il bando di concorso per Ispettori di vigilanza INPS e INAIL 2025. Nello specifico si tratta di un concorso pubblico volta la copertura a tempo indeterminato di 448 posti di lavoro, nell’Area dei Funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. La selezione sarà rivolta a tutti i giovani laureati in possesso anche di una sola laurea triennale. I nuovi ispettori saranno distribuiti in tutte le sedi in Italia tra cui anche in Sicilia e nello specifico a Catania. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 10 dicembre 2025. Di seguito tutti ii dettagli.

Concorso INPS INAIL, i posti disponibili e in Sicilia

Nello specifico i 448 nuovi posti di lavoro saranno così distribuiti:

n. 355 nei ruoli del personale dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);

(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); n. 93 nei ruoli del personale dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Nello specifico, in Sicilia, verranno così distribuiti:

n. 16 posti Inps;

n. 3 posti Inail.

Si ricorda che ogni candidato potrà presentare domanda per una sola Regione e per una sola posizione tra quelle messe a bando (INPS o INAIL).

Concorso INPS INAIL, requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso INPS – INAIL oltre ai consueti requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, verranno richiesti anche i seguenti titoli di studio.

Laurea in:

L-14 Scienze dei servizi giuridici;

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

L-33 Scienze economiche;

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Diploma di laurea in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze politiche.

Laurea specialistica in:

22/S Giurisprudenza;

102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

64/S Scienze dell’economia;

84/S Scienze economico-aziendali;

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

60/S Relazioni internazionali;

64/S Scienze dell’economia;

70/S Scienze della politica;

71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni;

88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

89/S Sociologia;

99/S Studi europei.

Laurea magistrale in:

LMG/01 Giurisprudenza;

LM-56 Scienze dell’economia;

LM-77 Scienze economico-aziendali;

LM-87 Servizio sociale e politiche sociali;

LM-52 Relazioni internazionali;

LM-56 Scienze dell’economia;

LM-62 Scienze della politica;

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

LM-90 Studi europei.

Concorso INPS INAIL, come presentare domanda

le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 10 dicembre diviene il 25 esclusivamente in via telematica e attraverso il portale inPa. Per la partecipazione il candidato dovrà essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Infine, per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00.