Assunzioni Tigotà: Tigotà, la nota catena specializzata nella vendita di prodotti per la cura della casa e della persona, è alla ricerca di nuovo personale per rafforzare il proprio organico. Si tratta di un nuovo piano di assunzioni volto a sostenere l’espansione dell’azienda e le aperture di nuovi punti vendita in tutto il territorio nazionale.

Assunzioni Tigotà, le sedi di lavoro in Italia

Con l’apertura di nuovi punti vendita, Tigotà è costantemente alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nei propri store, sia quelli già operativi che quelli di prossima apertura. Solo nelle ultime settimane, l’azienda ha aperto nuovi punti vendita in località come Acilia (RM), Noventa Vicentina (VI), Torino, Forlì (FC), Nola (NA), Catania e Flero (BS), proseguendo così la sua strategia di espansione. Queste aperture si aggiungono a quelle già realizzate nel corso del 2025!

Attualmente sono circa 140 le posizioni disponibili nei negozi Tigotà presenti in Italia. Si prevedono numerose offerte di lavoro anche per la nuova sede di Catania. Si consiglia quindi di rimanere aggiornati attraverso la sezione dedicata agli annunci di lavoro.

Assunzioni Tigotà, i profili ricercati

Tigotà è attualmente alla ricerca di numerosi addetti vendita per assunzioni nei negozi di tutte le regioni italiane, offrendo opportunità di lavoro in diverse aree del paese. Inoltre, sono disponibili circa una ventina di posti per chi desidera ricoprire il ruolo di consulente di bellezza / beauty consultant, un’opportunità ideale per gli appassionati del settore estetico. Entrambi i ruoli prevedono lavoro su turni, con contratti a tempo determinato, sia full time che part time. Oltre a queste posizioni, Tigotà seleziona anche addetti antitaccheggio e allievi referenti di negozio, ampliando così le opportunità di inserimento.

Per conoscere nella precisione le sedi di lavoro per ogni posizione si rimanda al sito ufficiale!

Assunzioni Tigotà, come inviare domanda

Gli interessati alle nuove assunzioni nei negozi Tigotà possono consultare le opportunità di lavoro attraverso il sito lavoro.gottardo, dedicato alle selezioni di personale della catena. Una volta sul sito, basta cliccare sulla voce Tigotà nel menu Azienda e poi selezionare Esegui Ricerca per visualizzare le posizioni aperte attualmente disponibili. Da qui, sarà possibile candidarsi online, seguendo l’apposita procedura per inviare il curriculum.