Concorso ASP Catania: il bando per l’assunzione di 50 assistenti amministrativi è quasi in chiusura. Requisito principale è il possesso del diploma di maturità.

Ecco tutte le informazioni necessarie per poter inoltrare la propria candidatura, inclusi requisiti e modalità di presentazione della domanda.

Concorso ASP Catania: i requisiti da rispettare

Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno soddisfare i requisiti generali di accesso ai concorso pubblici che includono:

Come già anticipato, è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto. Non è richiesto uno specifico indirizzo. Qualsiasi diploma di maturità sarà, dunque, accettato.

Concorso ASP Catania: prove d’esame

Non è da escludere una preselezione, ma questa avverrà solo in caso di domande di partecipazione superiori a 800. L’ eventuale prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sui seguenti argomenti:

materie attinenti al profilo a concorso,

organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale,

capacità di analisi e risoluzione di problemi applicabili a situazioni operative tipiche del profilo.

La selezione dei candidati prevede 3 prove d’esame, di seguito elencate:

una prova scritta : svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sui seguenti argomenti:

– elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo,

– elementi di legislazione sanitaria (nazionale e regionale) e di organizzazione delle Aziende ed Enti del Sistema sanitario nazionale,

– principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione,

– principi generali in tema di documentazione amministrativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, privacy,

– elementi di contabilità pubblica con particolare riferimento alle norme del codice degli appalti;

Come candidarsi

Il termine ultimo per potersi candidare al concorso è fissato al 20 novembre 2025. Le domande devono essere inoltrate solo ed esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma dedicata dell’ASP, raggiungibile da questo link. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento non rimborsabile del contributo di partecipazione al concorso, pari ad € 15,00.