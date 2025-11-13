Anche quest’anno la Regione Siciliana, in collaborazione con Trenitalia, rilancia il progetto Sicilia Express, il treno turistico a prezzi agevolati pensato per chi vive fuori regione e desidera tornare in Sicilia per trascorrere le festività di Natale e Capodanno.

Un’iniziativa che unisce mobilità, tradizione e convivialità, e che ormai è diventata un appuntamento atteso da studenti, lavoratori e famiglie lontane dalla loro terra

Le tratte previste per la nuova edizione

Il Sicilia Express 2025 partirà il 20 dicembre dalla stazione di Torino Porta Nuova, con fermate intermedie a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma e Salerno, per poi attraversare lo Stretto e giungere in Sicilia, dove il convoglio si dividerà in due sezioni: una diretta a Palermo e l’altra a Siracusa. Il viaggio di ritorno è previsto per il 5 gennaio 2026.

I prezzi dei biglietti partono da 29,90 euro per i posti a sedere, ma saranno disponibili anche cuccette per chi preferisce viaggiare di notte in maggiore comfort. La capienza complessiva del treno è di circa 500 passeggeri.

Un’esperienza di viaggio unica: tradizione, cultura e convivialità

Il Sicilia Express non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio viaggio esperienziale. A bordo vengono organizzate attività culturali, degustazioni di prodotti tipici, musica dal vivo e momenti di intrattenimento che celebrano la ricchezza e l’autenticità della Sicilia.

Dopo l’attraversamento dello Stretto di Messina, il treno si trasforma in una “festa itinerante”, dove ogni carrozza diventa un piccolo spazio di condivisione, tra racconti, sapori e suoni della tradizione isolana.

Come spiegano gli organizzatori, “il Sicilia Express è un ponte tra territori, ricordi ed emozioni. Un viaggio che non è solo un ritorno, ma un’esperienza che resta.”

I diversi servizi offerti a bordo

Posti a sedere in scompartimento da 6, comprendono:

ampie sedute per un viaggio comodo e conviviale;

spazio personale e atmosfera accogliente;

ideale per chi cerca la soluzione più economica.

Previste anche carrozza cuccette:

cabine da 6 letti con materassi, cuscini e lenzuola pulite;

prese elettriche e pulsante di chiamata per il personale;

kit da viaggio personale incluso;

perfetta per chi desidera riposare e viaggiare di notte in tutta comodità.

Durante il tragitto, i passeggeri potranno anche partecipare ad attività culturali e gastronomiche che rendono il viaggio un’anteprima del calore siciliano

Viaggiare con animali e bagagli

Sul Sicilia Express sono ammessi animali domestici di piccola taglia all’interno del trasportino, mentre i cani di taglia grande possono viaggiare acquistando il biglietto dedicato e occupando un compartimento intero (salvo per i cani da assistenza). Ogni passeggero può portare con sé fino a due cani, rispettando le regole di sicurezza (guinzaglio e museruola fuori dal compartimento).

Per quanto riguarda i bagagli, non ci sono limiti di peso, ma devono poter essere sistemati negli appositi spazi senza arrecare intralcio o danni.