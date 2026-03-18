Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna il Sicilia Express, l’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per agevolare il rientro a casa di migliaia di studenti e lavoratori fuori sede durante le festività pasquali. Un progetto nato per contrastare il fenomeno del “caro-voli”, offrendo un’alternativa sostenibile ed economica per raggiungere l’Isola dal Nord Italia.
Il programma e le date
Per la Pasqua 2025, il servizio non solo viene confermato ma raddoppia la sua offerta. Il viaggio di andata principale è previsto per il 17 aprile, con partenza da Torino Porta Nuova nel primo pomeriggio. Il convoglio attraverserà l’Italia da Nord a Sud, viaggiando durante la notte per approdare in Sicilia la mattina seguente.
Oltre alla tradizionale tratta ferroviaria, quest’anno viene introdotta un’importante novità intermodale: il collegamento treno+nave. I passeggeri potranno viaggiare in treno fino a Napoli per poi imbarcarsi su un traghetto diretto a Palermo, il tutto con un unico coordinamento logistico.
Percorso e fermate previste
Il treno principale seguirà la dorsale tirrenica toccando le principali città del Centro-Nord:
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Partenza: Torino Porta Nuova.
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Fermate principali: Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma e Salerno.
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In Sicilia: Una volta attraversato lo Stretto, il treno si dividerà in due tronconi a Messina:
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Direzione Palermo: Fermate a Milazzo, Capo d’Orlando, S. Stefano di Camastra, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria.
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Direzione Siracusa: Fermate a Taormina, Giarre, Acireale, Catania Centrale, Lentini e Augusta.
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Per chi vive nel Nord-Est, sono previsti bus navetta che collegheranno città come Bolzano, Trento, Trieste, Venezia e Padova direttamente alle stazioni di Bologna e Modena per l’aggancio con il treno principale.
Costo dei biglietti
Il punto di forza dell’iniziativa resta il prezzo calmierato:
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Posto a sedere: a partire da 29,90 euro a tratta.
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Soluzione treno+nave: prezzo fisso di circa 30 euro.
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Cuccette/Letti: disponibili con sovrapprezzo per chi desidera maggiore comfort durante la notte (prezzi variabili fino a circa 130 euro per le soluzioni più esclusive).
Un’esperienza di viaggio “siciliana”
Il Sicilia Express non è un semplice treno, ma una vera e propria “festa itinerante”. A bordo sono previste attività di intrattenimento, musica dal vivo e, soprattutto, degustazioni di prodotti tipici siciliani preparati da chef, per far sentire i viaggiatori già a casa non appena varcata la porta del vagone.
Come acquistare
I biglietti sono solitamente messi in vendita sui canali ufficiali di Trenitalia (sito, app e biglietterie) e sul portale di FS Treni Turistici Italiani. Data l’altissima richiesta (le edizioni passate sono andate sold-out in pochi minuti), si consiglia di monitorare costantemente i siti istituzionali della Regione Siciliana e di FS.