Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna il Sicilia Express, l’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana per agevolare il rientro a casa di migliaia di studenti e lavoratori fuori sede durante le festività pasquali. Un progetto nato per contrastare il fenomeno del “caro-voli”, offrendo un’alternativa sostenibile ed economica per raggiungere l’Isola dal Nord Italia.

Il programma e le date

Per la Pasqua 2025, il servizio non solo viene confermato ma raddoppia la sua offerta. Il viaggio di andata principale è previsto per il 17 aprile, con partenza da Torino Porta Nuova nel primo pomeriggio. Il convoglio attraverserà l’Italia da Nord a Sud, viaggiando durante la notte per approdare in Sicilia la mattina seguente.

Oltre alla tradizionale tratta ferroviaria, quest’anno viene introdotta un’importante novità intermodale: il collegamento treno+nave. I passeggeri potranno viaggiare in treno fino a Napoli per poi imbarcarsi su un traghetto diretto a Palermo, il tutto con un unico coordinamento logistico.

Percorso e fermate previste

Il treno principale seguirà la dorsale tirrenica toccando le principali città del Centro-Nord:

Per chi vive nel Nord-Est, sono previsti bus navetta che collegheranno città come Bolzano, Trento, Trieste, Venezia e Padova direttamente alle stazioni di Bologna e Modena per l’aggancio con il treno principale.

Costo dei biglietti

Il punto di forza dell’iniziativa resta il prezzo calmierato:

Posto a sedere: a partire da 29,90 euro a tratta.

Soluzione treno+nave: prezzo fisso di circa 30 euro .

Cuccette/Letti: disponibili con sovrapprezzo per chi desidera maggiore comfort durante la notte (prezzi variabili fino a circa 130 euro per le soluzioni più esclusive).

Un’esperienza di viaggio “siciliana”

Il Sicilia Express non è un semplice treno, ma una vera e propria “festa itinerante”. A bordo sono previste attività di intrattenimento, musica dal vivo e, soprattutto, degustazioni di prodotti tipici siciliani preparati da chef, per far sentire i viaggiatori già a casa non appena varcata la porta del vagone.

Come acquistare

I biglietti sono solitamente messi in vendita sui canali ufficiali di Trenitalia (sito, app e biglietterie) e sul portale di FS Treni Turistici Italiani. Data l’altissima richiesta (le edizioni passate sono andate sold-out in pochi minuti), si consiglia di monitorare costantemente i siti istituzionali della Regione Siciliana e di FS.