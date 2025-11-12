Concorso Ispettori INPS e INAIL 2025: È ufficialmente uscito il bando per il concorso pubblico congiunto tra INPS e INAIL per l’anno 2025: sono disponibili 448 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di ispettore di vigilanza, nell’Area dei funzionari.

La selezione rappresenta una delle opportunità più rilevanti nel panorama dei concorsi pubblici di quest’anno, con una ripartizione territoriale su tutta Italia e requisiti relativi a laurea anche triennale in ambito giuridico-economico. I candidati interessati dovranno presentare la domanda entro il 10 dicembre 2025.

Numeri, ripartizione e profilo del concorso Ispettori INPS e INAIL

Il concorso per ispettori INPS e INAIL mette a disposizione 448 posti così suddivisi: 355 unità per l’INPS e 93 unità per l’INAIL. La ripartizione territoriale per l’INPS ad esempio vede regioni come Emilia-Romagna con 44 posti, Veneto 47, Lombardia 42, Sicilia 16. Per l’INAIL, regioni come Lazio (12 posti), Lombardia (13 posti), Campania (8 posti), Sicilia ( 3 posti), sono indicate nel bando ufficiale.

Il profilo richiesto è quello dell’“ispettore di vigilanza” nell’Area Funzionari: sarà chiamato a svolgere attività di controllo, prevenzione e contrasto delle irregolarità nel mondo del lavoro, in materia di previdenza e sicurezza

Requisiti di partecipazione: laurea, riserve, scadenza

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso di una laurea – anche triennale – nei seguenti ambiti:

L-14 Scienze dei servizi giuridici,

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione,

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale,

L-33 Scienze economiche,

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Sono ammessi anche diplomi di laurea vecchio ordinamento come Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche.

Le riserve previste dal bando: il 30% dei posti riservato ai volontari in ferma breve/prefissata delle Forze armate congedati senza demerito e il 15% agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 10 dicembre 2025 entro le ore 23:59.

Modalità di selezione e materie d’esame

La selezione del bando Ispettori INPS e INAIL prevede due prove: una prova scritta a risposta multipla e una prova orale. La prova scritta comprenderà quesiti su:

diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale e processuale penale, diritto tributario, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro e legislazione sociale, normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contabilità aziendale e tecniche di bilancio.

Non è prevista la pubblicazione anticipata della banca dati dei quesiti prima della prova.

La prova orale verterà sulle stesse materie e includerà verifica delle competenze informatiche e della lingua inglese. Sarà valutata la preparazione tecnica, la capacità di giudizio critico, decisionale e l’attitudine al ruolo di ispettore di vigilanza.

Domanda di partecipazione: come fare passo-passo

Per partecipare al bando per ispettori INPS-INAIL, i candidati devono presentare la domanda esclusivamente online tramite il portale inPA. Sarà necessario essere in possesso di un indirizzo PEC personale e autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

È previsto un versamento della tassa di partecipazione di €10,00 a pena di esclusione. Ogni candidato potrà presentare una sola domanda, per una sola Regione e per una sola posizione, scegliendo tra INPS o INAIL.