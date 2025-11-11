Sicilia Express 2025: Anche per il Natale 2025 torna il Sicilia Express, il treno speciale che collega il Nord Italia con la Sicilia, pensato per consentire ai tanti siciliani residenti fuori dall’isola di tornare a casa durante le festività natalizie. L’iniziativa, finanziata ancora una volta dalla Regione Siciliana, conferma il grande successo delle precedenti edizioni e punta a rendere più accessibili e piacevoli i viaggi di lunga percorrenza verso il Sud.

Secondo quanto stabilito dall’assessorato regionale ai Trasporti, saranno circa 500 i posti disponibili sul convoglio che partirà da Torino il 20 dicembre, attraverserà l’Italia con tappe intermedie e raggiungerà la Sicilia, dove il treno si dividerà per arrivare a Palermo e Siracusa. Il viaggio di ritorno è previsto per il 5 gennaio 2026.

Sicilia Express 2025: stanziati oltre 139mila euro per il servizio

La Regione Siciliana ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio, con uno stanziamento di 139.500 euro (la stessa cifra del 2024). L’importo, appena sotto la soglia per l’affidamento diretto prevista dal Codice dei Contratti, consentirà di attivare il collegamento senza necessità di gara d’appalto.

Aumenta invece il budget dedicato alla comunicazione e agli eventi a bordo: la Regione investirà 45.000 euro più IVA per attività promozionali, artisti ospiti, eventi gastronomici e iniziative culturali pensate per rendere il viaggio un’esperienza unica.

Viaggi confortevoli e tappe intermedie: l’esperienza del Sicilia Express

Nel documento progettuale pubblicato dal governo Schifani si legge che il Sicilia Express 2025 vuole offrire “un’esperienza di viaggio piacevole e altamente confortevole”, valorizzando il tempo trascorso a bordo grazie a servizi personalizzati e momenti di intrattenimento.

Il treno principale partirà da Torino, ma saranno garantiti collegamenti anche da Verona, Venezia e Ferrara, con trasferimento a Bologna sul convoglio diretto in Sicilia. Queste tratte potranno essere effettuate con treni regionali o autobus dedicati, per assicurare la massima copertura del territorio del Nord Italia.

A poterne usufruire saranno principalmente i siciliani che studiano o lavorano al Nord e che vogliono raggiungere le proprie famiglie in occasione delle festività, evitando il caro voli che spesso colpisce il periodo natalizio.