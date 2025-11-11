Tragedia ieri mattina a Catania, nel quartiere San Cristoforo: un uomo di 43 anni è stato trovato morto all’interno della palestra comunale di via Zurria. A fare la scoperta sono stati gli addetti alle pulizie, che hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e le prime indagini.

L’ipotesi della caduta

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe introdotto nella struttura, probabilmente per rubare o cercare riparo. Una parte della copertura non calpestabile avrebbe ceduto, facendolo precipitare nel vuoto da circa dieci metri. L’impatto gli è stato fatale. L’intera palestra comunale di via Zurria è stata sottoposta a sequestro giudiziario: la misura, disposta su richiesta della Procura, consentirà di verificare le condizioni statiche dell’edificio e il livello di sicurezza delle coperture.

Indagini e accertamenti

La Procura di Catania, con il coordinamento del sostituto procuratore aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il sequestro della salma e ordinato l’autopsia per chiarire le cause della morte. La palestra comunale, come già detto, è stata posta sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche sulle condizioni dell’edificio. Solo gli esiti dell’autopsia e delle perizie tecniche potranno chiarire in modo definitivo la dinamica della caduta e stabilire se si sia trattato di un incidente o se ci siano altri elementi da approfondire.