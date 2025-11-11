Un incendio è scoppiato nel pomeriggio all’interno del teatro del complesso fieristico Le Ciminiere, in viale Africa a Catania. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, supportate da diversi mezzi di soccorso, che hanno rapidamente circoscritto le fiamme ed evitato che si propagassero ad altre aree della struttura.

Teatro chiuso al pubblico, nessun ferito

Fortunatamente, il teatro non era in uso al momento dell’incendio e non si registrano feriti o intossicati: l’intervento dei pompieri ha permesso di mettere in sicurezza l’intero complesso, già parzialmente interessato da lavori di manutenzione e allestimento.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe nato all’esterno dell’auditorium, probabilmente da materiale legato ai lavori in corso. Le fiamme hanno sprigionato un denso fumo visibile anche a distanza, ma la situazione è stata riportata sotto controllo nel giro di breve tempo.

Indagini in corso sulle cause

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si indaga sia sulla possibilità di un corto circuito sia su eventuali imprudente condotte umane durante le operazioni di lavoro nella zona esterna del teatro.