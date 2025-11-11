Concorso Marina Militare VFI 2025: Il Ministero della Difesa ha pubblicato il concorso Marina Militare VFI 2025, finalizzato al reclutamento di 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). La selezione è aperta a civili con licenza media e prevede due blocchi di domande e distinti incorporamenti. Le domande per il primo blocco devono essere inviate entro il 26 novembre 2025.

Blocchi di domande e incorporamenti

Il reclutamento avviene su due blocchi principali:

Primo blocco: 1.950 posti (1.400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi – CEMM, 550 per le Capitanerie di Porto – CP), suddivisi in quattro incorporamenti tra giugno 2026 e gennaio 2027. Secondo blocco: 550 posti (300 CEMM e 250 CP), con due incorporamenti previsti a novembre 2026 e gennaio 2027.

Ogni candidato può concorrere per un solo settore d’impiego, con posti disponibili per il navale, anfibi, incursori, sommergibilisti, componenti subacquee, aeromobili e soccorritori marittimi.

Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso Marina Militare VFI 2025, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

Età compresa tra 18 e 24 anni;

Nessuna condanna penale per delitti non colposi;

Idoneità fisio-psico-attitudinale alle Forze Armate;

Diploma di scuola media inferiore;

Per il settore “Componente aeromobili”, diploma di scuola secondaria di secondo grado sono previsti ulteriori accertamenti su alcool, droghe e condotta personale, oltre a valutazioni specifiche per eventuali tatuaggi o piercing.

Come avviene la selezione

La procedura del concorso Marina Militare VFI 2025 prevede:

Invio della domanda tramite portale online del Ministero della Difesa; Valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie generali e per settori specialistici; Accertamenti psico-fisici e attitudinali, con prove di efficienza fisica per i settori speciali, presso le strutture della Marina; Formazione delle graduatorie definitive, assegnazione delle categorie, specialità e incorporamenti ufficiali.

I candidati idonei saranno poi incorporati nella Marina Militare secondo le graduatorie di merito.

Come presentare la domanda

Le domande per il primo blocco possono essere inviate dal 28 ottobre al 26 novembre 2025, mentre il secondo blocco sarà attivo dal 1° al 30 luglio 2026.

La procedura richiede: