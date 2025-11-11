L’amministrazione comunale di Acireale promuove tre giornate interamente dedicate alla prevenzione sanitaria, organizzate in collaborazione con l’Asp di Catania e il Lions Club Acireale.

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli periodici e delle vaccinazioni come strumenti fondamentali per la tutela della salute.

Il Camper della Prevenzione alla villa Belvedere

Lunedì 17 novembre, alla villa Belvedere, farà tappa il “Camper della Prevenzione” dell’Asp di Catania, offrendo ai cittadini servizi di diagnosi precoce e vaccinazione di prossimità.

Durante la giornata sarà possibile effettuare gratuitamente mammografie, test per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, da riconsegnare poi nelle farmacie del proprio Comune. Tutti gli esami sono gratuiti e non richiedono prescrizione medica.

Le prenotazioni possono essere effettuate al numero verde 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì. Tuttavia, in caso di disponibilità, sarà consentito anche l’accesso diretto.

Vaccinazioni disponibili sul camper

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile ricevere diverse vaccinazioni per adulti, tra cui quelle antinfluenzale, antipneumococcica, anti-Zoster e anti-HPV, senza necessità di prenotazione o prescrizione. Un’occasione per avvicinare i servizi sanitari alla popolazione e promuovere la prevenzione attiva sul territorio.

Convegno e gazebo informativi del Lions Club Acireale

L’iniziativa sarà preceduta da due appuntamenti organizzati dal Lions Club Acireale in collaborazione con l’Asp. Venerdì 14 novembre, alle 15:30, nella sala stampa del Palazzo di Città in via Lancaster 13, si terrà il convegno “La prevenzione oncologica e vaccinale nel territorio della provincia di Catania”. Dopo i saluti del sindaco Roberto Barbagallo, del direttore generale Giuseppe Laganga Senzio e del direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, interverranno specialisti che illustreranno l’organizzazione e l’importanza degli screening oncologici e delle campagne vaccinali.

Durante l’incontro sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per gli esami di prevenzione.

Sabato 16 novembre, in piazza Giovanni XXIII, il Lions Club allestirà due gazebo informativi dalle 8 alle 14 per promuovere gli screening gratuiti per il diabete e distribuire i kit per il test del sangue occulto, oltre a raccogliere prenotazioni per gli esami mammografici e ginecologici che potranno essere eseguiti il giorno successivo sul Camper della Prevenzione.