Catania, screening oculistico gratuito in piazza Stesicoro: quando

Iniziativa dei Lions Club per poter effettuare delle visite oculistiche gratuite. Ecco quando e quali sono gli orari.

Ancora un’altra iniziativa di prevenzione per la salute a Catania. Dopo gli screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare, in occasione della giornata mondiale del cuore, svoltisi in piazza Università venerdì 29 e sabato 30 settembre, in piazza Stesicoro, giovedì 5 ottobre, dalle 16 alle 19, si avrà la possibilità di effettuare una visita oculistica gratuita.

Si tratta di un’iniziativa dei 17 Lions club della V Circoscrizione, grazie alla collaborazione di specialisti volontari a disposizione. Lo screening è aperto sia ad adulti che a bambini.

I Lions sono, infatti, noti come “cavalieri dei non vedenti”, per il loro impegno in questo ambito che oltre agli screening prevede la donazione di cani guida e altre iniziative di prevenzione e di supporto per non vedenti e ipovedenti.