Bonus over 70: Chi ha compiuto 70 anni può usufruire di una serie di agevolazioni economiche e sociali previste per gli over 70, dalle riduzioni sui bollettini postali ai canoni agevolati su servizi pubblici e sanitari.

Bollettini postali scontati per gli over 70

Poste Italiane riconosce una riduzione sul costo del bollettino postale per chi ha compiuto 70 anni.

Gli over 70 possono pagare i bollettini F35, quelli standard, al prezzo agevolato di 1,13 euro invece dei 2,13 euro previsti normalmente. Anche i bollettini precompilati per le multe, che solitamente costano 2,49 euro, sono ridotti a 1,49 euro.

Lo sconto non è automatico: deve essere richiesto al momento del pagamento e potrebbe essere necessario mostrare un documento di riconoscimento per certificare l’età.

Esenzione canone Rai per gli over 75

Tra i vantaggi collegati al bonus over 70 rientra anche l’esenzione dal canone Rai, che però spetta a partire dai 75 anni.

Il beneficio è riservato ai cittadini con un reddito familiare complessivo non superiore a 8.000 euro, e che non convivono con persone titolari di reddito (ad eccezione di colf o badanti).

La richiesta può essere inviata:

con raccomandata senza busta all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Canone TV, Casella Postale 22 – 10121 Torino; oppure tramite PEC all’indirizzo: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it

Una volta accolta, l’esenzione resta valida per gli anni successivi finché permangono i requisiti.

Esenzione ticket sanitario per over 65

Un altro beneficio connesso al bonus over 70 è l’esenzione dal ticket sanitario per gli anziani a basso reddito: il diritto è riconosciuto a partire dai 65 anni per chi ha un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro. L’esenzione, contrassegnata con il codice E01, può essere riconosciuta automaticamente, ma in caso contrario è possibile farne richiesta presso la propria Azienda USL.

Telefonia agevolata: offerte dedicate agli over 70

Anche nel settore delle telecomunicazioni esistono agevolazioni per gli anziani:

TIM propone piani specifici come TIM 60+, che offre minuti e SMS illimitati, traffico dati dedicato e servizi di assistenza su misura. Per la rete fissa, invece, è previsto uno sconto del 50% sul canone per chi ha un reddito ISEE basso o una condizione di disabilità. Inoltre, sono inclusi 30 minuti di chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali.