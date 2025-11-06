Domenica 9 novembre, sempre alle 19, ci si sposterà a teatro con il racconto della misteriosa scomparsa di Ettore Majorana , uno dei “ragazzi di via Panisperna”, narrata da tre personaggi: la madre Dorino Corso del fisico; il Nobel Enrico Fermi e lo scrittore Leonardo Sciascia che cercherà di seguire e comprendere le tracce di quest’enigmatica sparizione avvenuta nel marzo 1938.

Catania si prepara ad un weekend pieno di eventi culturali. Le visite sono permesse solo sabato, dalle 10 alle 12, ma alle 19 di sera sarà possibile ascoltare l’intenso monologo di Rodolfo Torrisi “Dalla parte dell’ultimo”, che racconta la vita di Don Lorenzo Milano attraverso le parole del fratello Adriano e di chi lo ha amato.

L’associazione Le Vie dei Tesori, fondata nel 1955, si è sempre preoccupata di salvaguardare la cultura siciliana : difatti permette di poter ammirare luoghi storici ricchi di arte e cultura, a partire da affreschi ancora perfettamente conservati, alla bellezza dell’immenso lampadario autro-ungarico e tanto altro ancora.

A Catania, sabato 8 e domenica 9 novembre si avrà l’occasione di visitare la Società Storica Catanese nelle sale di Palazzo Nicotra Bertuccio grazie all’organizzazione di Le Vie dei Tesori.

Domenica alle 10 sarà possibile visitare la chiesa di San Martino dei Bianchi, sede della Nobile Arciconfraternita dei Bianchi, nata nel 1570. Il complesso, progettato da Stefano Ittar all’inizio del Settecento, ospita un oratorio, una biblioteca con documenti risalenti al XVI secolo e una pinacoteca con i ritratti dei Governatori dal 1711 a oggi.

Inoltre, ogni accanito lettore potrà esplorare le Biblioteche riunite Civica e Ursino Recupero, custodi di 290 mila volumi tra codici miniati, manoscritti, pergamene, corali, erbari secchi, incunaboli, cinquecentine, libri rari e di pregio antichi e moderni. Sarà anche possibile ammirare gli interni storici del Palazzo Minoriti, sede sia della Città Metropolitana che della Prefettura.

Da non perdere anche la Madonna con Bambino del Gagini nella chiesa di Santa Maria di Gesù, le volute barocche di San Francesco Borgia, la scala a chiocciola di 141 gradini di San Nicolò l’Arena, la cappella Bonaiuto, i saloni e la terrazza di Palazzo Asmundo di Gisira trasformato in hotel de charme.

Via dei Tesori: tra musei e botteghe storiche

Tra musei e collezioni: gli spartiti e i libri di Vincenzo Bellini, le collezioni della Fondazione Kalos, gli oggetti del Museo etnoantropologico Panascia e il Musca, museo di carrozze e finimenti. Tra le curiosità, la bottega del coltellinaio Gerace, la cripta di Sant’Euplio, l’Anfiteatro, le Terme dell’Indirizzo e della Rotonda e il Foro Romano e l’ipogeo. Al Teatrino Dusmet, domenica alle 19, un thriller interattivo permette agli spettatori di diventare protagonisti del giallo.

Ad Aci Castello, la casa-museo di Jean Calogero è aperta al pubblico. Ad Acireale, sarà possibile visitare l’area archeologica di Santa Venera, le cripte della Matrice di tutte le Aci, il Museo Verticale d’Arte Sacra “Benedetto XVI” e Palazzo Fiorini con affreschi e terrazza sui tetti del centro storico.

Via dei Tesori: tra passeggiate e natura

Tutt’altro percorso porta ad Augusta, dove soltanto questo weekend sarà possibile accedere all’imponente hangar di cemento da 12 mila metri cubi, lungo più di 100 metri e alto 37. Costruito all’inizio del secolo scorso per dirigibili e idrovolanti della Regia Marina, l’edificio apre le sue porte dalle 10 alle 16, offrendo un’occasione unica di scoprire un pezzo di storia industriale e militare raramente accessibile al pubblico.

Domenica si potranno vivere escursioni nella natura con percorsi esclusivi, come la passeggiata ai Calanchi di Cannizzola o nel deserto di Centuripe, la particolare zona “lunare” che ispirò registi come John Huston e Pier Paolo Pasolini. L’escursione partirà dalla Big Bench 202, realizzata dalla famiglia Capizzi per tutelare questi luoghi.

Chi ama i profumi e le bellezze botaniche potrà esplorare l’azienda Due Palmenti a Pedara, il giardino roccioso del Parco Paternò del Toscano con palme rare e cactacee, il parco naturale con installazioni artistiche della Fondazione La Verde La Malfa a San Giovanni La Punta, o il giardino esotico di Villa Trinità a Mascalucia, ammirando le sculture di Salvatore Bonajuto.

Il weekend si chiude con un’ultima passeggiata culturale: sia sabato sia domenica, alle 10 e alle 11.45, è in programma un tour alla scoperta delle edicole votive che punteggiano il centro storico, testimonianza della devozione dei quartieri verso santi e madonne.