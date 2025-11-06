Eventi Catania: Il secondo weekend di novembre si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’arte, della cultura e delle esperienze autentiche. Se sei alla ricerca di eventi Catania da non perdere tra venerdì 7 e domenica 9 novembre 2025, ecco una guida completa con tutte le iniziative più interessanti in città e dintorni

Eventi Catania, La Via dei Tesori

Dal 10 ottobre al 9 novembre 2025, torna a Catania La Via dei Tesori, il festival che apre al pubblico luoghi solitamente inaccessibili del patrimonio artistico e culturale.

Nel weekend del 7-9 novembre sarà possibile partecipare agli ultimi appuntamenti di questa edizione, dedicata alla riscoperta della Catania antica: il Foro Romano, l’ipogeo, l’Anfiteatro e le terme trasformate in chiese saranno tra i protagonisti del percorso.

In programma anche itinerari fuori porta verso l’area archeologica di Santa Venera al Pozzo ad Acireale e visite speciali a Palazzo Minoriti e Palazzo degli Elefanti. Un’occasione unica per vivere la città da una prospettiva nuova, tra arte, storia e leggende

“Nel silenzio della superficie” – Mostra alla Fondazione Brodbeck

Prosegue fino al 15 novembre la mostra “Nel silenzio della superficie” di Emanuele Giuffrida, ospitata dalla Fondazione Brodbeck (via Gramignani 93).

Visitabile giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30, l’esposizione offre un’esperienza immersiva in cui pittura, materia ed emozione si intrecciano in un delicato equilibrio tra luce e ombra.

L’artista invita i visitatori a interrogarsi sul confine tra ciò che appare e ciò che rimane nascosto, in un percorso che unisce arte contemporanea e introspezione

“Del Vedere e del Sentire” – Franco Marrocco alla Fondazione La Verde La Malfa

Per chi ama la pittura astratta e i grandi nomi dell’arte italiana, fino al 30 dicembre è visitabile la mostra “Del Vedere e del Sentire” di Franco Marrocco presso la Fondazione La Verde La Malfa – Parco dell’Arte a San Giovanni La Punta (CT).

L’esposizione raccoglie diciotto dipinti che raccontano la poetica dell’artista, oggi Direttore dell’Accademia di Brera, in un dialogo costante tra materia, luce e colore.

Il biglietto d’ingresso consente anche l’accesso al Parco dell’Arte, un vero museo a cielo aperto parte del network dei Grandi Giardini Italiani

Eventi Catania: Mostra fotografica “Namaste” di Emanuele Carpenzano

A chiudere il weekend, un appuntamento conviviale e ricco di spunti al Bar Ottagono di Mascalucia (CT): venerdì 7 novembre dalle 18 alle 21 si terrà un aperitivo e incontro con l’artista Emanuele Carpenzano, in occasione della mostra fotografica “Namaste”.

Durante l’evento interverrà il critico fotografico Pippo Pappalardo, e sarà presentato il catalogo ufficiale della mostra, che documenta il percorso creativo dell’autore.

Un momento di dialogo tra arte, fotografia e comunità, perfetto per concludere la giornata in un’atmosfera rilassata e ispirante