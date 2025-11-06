Concorso Marina Militare VFI 2025: si apre il bando di concorso Marina Militare VFI 2025 per civili. L’obiettivo è di arruolare circa 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale VFI.

Il bando prevede due blocchi di domande e distinti incorporamenti, entro il 26 novembre 2025 bisognerà mandare le domande di partecipazione per il primo blocco.

Di seguiti troverete tutte le informazioni necessarie per poter accedere al concorso Marina Militare VFI 2025.

Concorso Marina Militare VFI 2025: posti disponibili

Il Ministero della Difesa ha disposto un nuovo bando per l’assunzione di 2.500 Volontari in ferma prefissata iniziale VFI all’interno della Marina Militare.

In particolar modo, il ministero della Difesa ha diviso i posti disponibili nel seguente modo:

a. Per il Corpo Equipaggi Militare Marittimi (CEMM) ci sono a disposizione 1.700 posti, distribuiti rispettivamente:

– 1.339 per il settore d’impiego “navale”;

– 131 per il settore d’impiego “anfibi”;

– 79 per il settore d’impiego “incursori”;

– 39 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”;

– 52 per il settore d’impiego “sommergibilisti”;

– 60 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

b. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) sono disponibili 800 posti, distribuiti nel seguente modo:

– 760 per le varie specialità, abilitazioni;

– 10 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

– 15 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”;

– 15 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.

Concorso Marina Militare VFI 2025: come avviene il reclutamento?

Per poter essere reclutati per il concorso Marina Militare VFI 2025, i candidati verranno sottoposti a due blocchi di domande e distinti incorporamenti, organizzati come segue:

A) PRIMO BLOCCO, CON 4 DISTINTI INCORPORAMENTI: 1.950 posti, di cui 1.400 per il CEMM e 550 per le CP, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale, CP, e Componenti specialistiche e Forze speciali previsto indicativamente nel mese di giugno 2026, per 645 concorrenti, così ripartiti: i primi 518 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 318 posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e 200 per le CP; i primi 75 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”; i primi 52 classificati nella graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”;

2° incorporamento CEMM Navale, CP, e Componenti specialistiche e Forze speciali previsto indicativamente nel mese di settembre 2026, per 665 concorrenti così ripartiti: i successivi 447 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 337 posti per il CEMM – settore d'impiego "navale" e 110 per le CP; i primi 79 classificati nella graduatoria di merito CEMM "incursori"; i primi 54 classificati nella graduatoria di merito "Componente subacquei" (che saranno ulteriormente ripartiti in 39 CEMM "palombari" e 15 CP "sommozzatori"); i primi 70 classificati nella graduatoria di merito "Componente aeromobili" (che saranno ulteriormente ripartiti in 60 CEMM e 10 CP); i primi 15 classificati nella graduatoria di merito CP "soccorritori marittimi";

3° incorporamento: CEMM Navale, CP, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2026, per i successivi 400 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 300 posti per il CEMM – settore d'impiego "navale" e 100 per le CP;

CEMM Navale, CP, previsto indicativamente a partire dal mese di novembre 2026, per i successivi 400 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 300 posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e 100 per le CP; 4° incorporamento: CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di gennaio 2027, per 240 concorrenti così ripartiti: i successivi 184 classificati nella graduatoria di merito generale, di cui 84 posti per il CEMM – settore d’impiego “navale” e 100 per le CP; i successivi 56 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “Anfibi”.

B) SECONDO BLOCCO, CON 2 DISTINTI INCORPORAMENTI: 550 posti, di cui 300 per il CEMM e 250 per le CP, così suddivisi:

1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di novembre 2026 (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 225 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 125 posti per il CEMM e 100 per le CP;

CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di novembre 2026 (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per i primi 225 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 125 posti per il CEMM e 100 per le CP; 2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente nel mese di gennaio 2027, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 325 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 175 posti per il CEMM e 150 per le CP.

La domanda di partecipazione per il primo blocco può essere presentata dal 28 ottobre 2025 al 26 novembre 2025 mentre per il secondo blocco va presentata dal 1° luglio 2026 al 30 luglio 2026.

Non è consentito presentare domanda per più di un singolo settore d’impiego.

Quali sono i requisiti per poter partecipare al concorso Marina Militare VFI 2025

Per poter accedere al bando di concorso Marina Militare VFI 2025 si dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

diritti civili e politici pienamente riconosciuti;

avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età;

Non aver riportato condanne per reati intenzionali (delitti non colposi), nemmeno in caso di applicazione della pena su richiesta, pena sospesa condizionatamente o decreto penale di condanna, e non essere attualmente imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, salvo quanto previsto dal comma 1‑bis dell’art. 445 del codice di procedura penale;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica Amministrazione, né licenziati da un lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare, e non essere stati prosciolti d’autorità o d’ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate o di Polizia, fatti salvi i casi di proscioglimento a domanda, per inidoneità psico‑fisica o per mancato superamento dei corsi di formazione di base;

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

per i soli candidati che hanno presentato domanda per il settore d’impiego “Componente aeromobili” aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità fisio – psico – attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate;

non aver riscontrato esito positivo negli accertamenti medici relativi all’abuso di alcol, all’uso anche saltuario di droghe o sostanze stupefacenti, e all’assunzione di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing.

Concorso Marina Militare VFI 2025: selezione

L’assunzione come Volontario prevede le seguenti fasi di selezione:

inoltro delle domande;

valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:

1. La commissione valutatrice indicata al comma 1, lettera a) dell’Allegato B del bando, per ciascun blocco, valuterà i titoli di merito e formerà la graduatoria generale del blocco, che include tutti i candidati che hanno presentato domanda valida. Questa graduatoria sarà utilizzata per l’arruolamento nei settori d’impiego “CEMM navale” e “CP”.

2. La stessa commissione, solo per il 1° blocco, valuterà i titoli di merito e formulerà le seguenti graduatorie provvisorie aggiuntive:

-Settore d’impiego “CEMM anfibi”

-Settore d’impiego “Componente subacquei” (CEMM – palombari o CP – sommozzatori)

-Settore d’impiego “CEMM incursori”

-Settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”

-Settore d’impiego “Componente aeromobili”

-Settore d’impiego “CP Soccorritori Marittimi”

approvazione della graduatoria del settore d’impiego “CEMM navale” e “CP” e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego incursori, Componente subacquei, anfibi, sommergibilisti, Componente aeromobili e Soccorritori Marittimi;

del settore d’impiego “CEMM navale” e “CP” e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego incursori, Componente subacquei, anfibi, sommergibilisti, Componente aeromobili e Soccorritori Marittimi; convocazione dei candidati per il completamento delle seguenti fasi selettive:

1. Chi concorre per i settori d’impiego CEMM navale e CP, sia per il 1° che per il 2° blocco, affronterà una fase unica di selezione. Questa comprende accertamenti psico‑fisici e attitudinali e si svolgerà presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, in via Cagni 2, con una durata indicativa di circa tre giorni.

2. Per chi partecipa al 1° blocco nei settori d’impiego incursori, Componente subacquei, anfibi, Componente aeromobili e soccorritori marittimi, le prove si articolano in più fasi:

Prima fase: accertamenti psico‑fisici, attitudinali e prove di efficienza fisica presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto (durata indicativa: tre giorni).

Seconda fase: accertamenti psico‑fisici specifici presso gli enti indicati nell’articolo 13 del bando (durata indicativa: due giorni).

3. Per i candidati al settore d’impiego CEMM sommergibilisti, la selezione prevede:

Prima fase: accertamenti psico‑fisici e attitudinali presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto (circa tre giorni).

Seconda fase: accertamenti psico‑fisici specifici presso gli enti indicati nell’articolo 13 del bando.

formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;

per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche; attribuzione delle relative categorie / specialità / abilitazioni;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico – fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;

agli accertamenti psico – fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive; decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata iniziale nella Marina Militare.

Concorso Marina Militare VFI 2025: presentare domanda

Per poter presentare domanda al bando di concorso Marina Militare VFI 2025 bisogna essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

Chiunque candidato che non ne sia abilitato, può attivarne uno tramite smartphone, online.

Per accedere ai servizi del portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, i candidati devono essere in possesso di credenziali digitali rilasciate da un gestore di identità del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), oppure di una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).