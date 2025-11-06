Bonus elettrodomestici 2025: La Legge di Bilancio 2025 ha promosso un nuovo bonus per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, avente lo scopo di promuovere la produttività domestica e favorire la capacità competitiva dell’industria.

Il bonus elettrodomestici 2025 è in arrivo per la metà di novembre che apre la possibilità di usufruire una somma economica prevista per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Bonus elettrodomestici 2025: cosa prevede?

Il nuovo bonus elettrodomestici 2025 ricorda il già noto bonus mobili ed elettrodomestici ma prevede metodi di fruizione differenti: difatti, la nuova misura non agirà come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ma, al contrario, come uno sconto immediato in fattura applicato dal venditore.

Il bonus è previsto per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare e potrà coprire fino al 30% del costo di acquisto. L’importo massimo del voucher cambierà in base all’ISEE di ogni nucleo familiare:

100 euro per la generalità dei richiedenti.

per la generalità dei richiedenti. 200 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 25.000 euro annui.

Come accedere al bonus

Per poter accedere al bonus elettrodomestici 2025, pertanto allo sconto previsto, sarà necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia, ma di classe energetica inferiore. Il corretto smaltimento e riciclo dell’apparecchio sarà gestito direttamente dal venditore.

Per essere ammessi al bonus, gli elettrodomestici dovranno possedere due requisiti fondamentali:

essere prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell’Unione Europea e possedere un’elevata efficienza energetica.

Il Decreto attuativo ha istituito un elenco informatico ufficiale, che verrà pubblicato sul sito del MIMIT e che conterrà tutti i modelli disponibili.

Le soglie minime di efficienza energetica variano a seconda del prodotto:

Lavatrici e lavasciuga : classe A.

: classe A. Forni : classe A.

: classe A. Cappe da cucina : classe B.

: classe B. Lavastoviglie : classe C.

: classe C. Asciugabiancheria : classe C.

: classe C. Frigoriferi e congelatori : classe D.

: classe D. Piani cottura: conformi ai limiti di efficienza energetica.

Bonus elettrodomestici 2025: durata del bonus

Il voucher per il bonus elettrodomestici 2025 è valido 15 giorni dalla data di emissione. L’acquisto dell’elettrodomestico con il voucher deve essere completato entro le 23:59 del quindicesimo giorno. Il buono può essere utilizzato sia nei negozi fisici sia negli shop online aderenti.

Tutti i voucher emessi scadranno inderogabilmente il 31 dicembre 2025, termine ultimo per usufruire degli acquisti agevolati.