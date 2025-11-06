L’assessore allo sport del Comune di Acireale, Rosario Raneri, ha annunciato che mercoledì 12 novembre, alle ore 15, lo stadio “Aci e Galatea” sarà teatro della gara Italia–Moldova, valida per il torneo di qualificazione agli Europei Under 19 in programma dal 28 giugno all’11 luglio 2025 in Galles.

Sarà l’esordio ufficiale per la Nazionale giovanile allenata da Alberto Bollini, inserita nel girone 9 insieme a Moldova, Bosnia-Erzegovina e Polonia.

Accesso gratuito e tagliandi online

L’ingresso sarà gratuito per tutte le sei partite previste nel calendario del girone.

Per le tre gare degli azzurrini – quella di Acireale e le successive due a Catania (sabato 15 e martedì 18 novembre) – sarà necessario scaricare il biglietto gratuito di ingresso a partire dalle ore 16 di venerdì 7 novembre sui siti ufficiali figc.vivaticket.it e vivaticket.com

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per il territorio etneo, che potrà assistere da vicino alla crescita dei giovani talenti italiani impegnati nella corsa verso gli Europei Under 19 2025.