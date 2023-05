Acireale Calcio: in manette l’ex presidente Notarrigo

Messo agli arresti, insieme a due componenti della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, l'ex presidente dell'Acireale Calcio per estorsione.

È una notizia di poche ore fa quella riguardante l’arresto dell’ex presidente dell’Acireale Calcio, Daniele Notarrigo, da parte dei carabinieri della procura di Catania.

Notarrigo, che era stato solo per pochi mesi del 2017 il presidente della squadra che, attualmente, milita in serie D, sarebbe stato portato via in manette dai militari con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, provvedimento eseguito anche nei confronti di Orazio Giuseppe Santonocito, membro della famiglia mafiosa Santonocito-Ercolano, volto noto dalle forze dell’ordine in quanto già precedentemente condannato per i reati di sequestro di persona ed omicidio.

Le indagini dei carabinieri hanno attestato che Notarrigo si sarebbe rivolto a Santonocito per costringere un ex socio dell’Acireale Calcio a pagare la metà di una cartella esattoriale, la cui quota ammontava ad 80.000 euro. Santonocito, dunque, con la complicità di Alfio Caruso – anche lui messo agli arresti dal comando dei carabinieri di Gravina – avrebbe più volte intimato la vittima dell’estorsione di presentarsi nella sua macelleria di proprietà, sita a San Pietro Clarenza, minacciandolo di dover saldare il debito con rate mensili da 800 euro, in modo tale da “curarsi la salute“. I componenti dell’arma dei carabinieri hanno quindi intercettato gli incontri tra i tre e sono intervenuti alla consegna della busta col denaro da parte dell’imprenditore.