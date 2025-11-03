Assunzioni Max Mara: Max Mara, uno dei marchi più prestigiosi nel settore della moda, ha recentemente aperto nuove posizioni lavorative in molte delle sue sedi sparse per il territorio nazionale. L’azienda è attualmente alla ricerca di personale da inserire nei propri team. Diverse posizioni che spaziano dai negozi alle sedi centrali, passando per i reparti creativi e tecnici. Le offerte di lavoro includono sia contratti a tempo determinato che indeterminato, con possibilità di crescita professionale. Inoltre, Max Mara offre anche programmi di stage per giovani talenti che desiderano entrare nel mondo della moda.

Di seguito tutte le offerte lavorative e le posizioni aperte a Catania!

Assunzioni Max Mara, cucitrici e magazzinieri

Si cercano nuovi cucitrici industriali da inserire nei propri team. Le risorse selezionate si occuperanno sia della cucitura che dell’assemblaggio degli dei singoli pezzi di abbigliamento. Inoltre, saranno responsabili della qualità delle cuciture e del rispetto dei tempi produttivi. In questo caso è richiesta esperienza nel ruolo o una buona manualità nell’utilizzo di macchine da cucire industriali. La sede di lavoro è Reggio nell’Emilia.

Si cercano anche nuove figure da magazzinieri presso il punto vendita di Milano. La nuova forza lavoro si occuperà della gestione delle operazioni di magazzino, tra cui l’ordine e la pulizia degli spazi, il corretto mantenimento dei prodotti, l’assistenza ai reparti vendita e la formazione di colleghi di supporto. In questo caso, l’azienda offrirà un contratto full time a tempo determinato.

Assunzioni Max Mara, addetti back office produzione e store manager

Per il punto vendita di Reggio nell’Emilia si cercano nuovi addetti back office produzione, che dovranno coordinare il progresso della produzione, garantendo la spedizione dei materiali ai confezionisti e il rispetto delle tempistiche.

Nuove assunzioni anche come store manager, ai quali verrà affidata la responsabilità della gestione di un punto vendita, del raggiungimento degli obiettivi commerciali e della crescita del team. Sono inoltre richieste esperienza pregressa nel ruolo in contesti strutturati del settore moda, leadership, capacità organizzative e una buona conoscenza della lingua inglese. Tra le sedi di lavoro figurano: Arese, Reggio Emilia, Ravenna (Max Mara), Napoli (Marella), Firenze (Outlet The Mall).

Assunzioni Max Mara, posti di lavoro a Catania

Si cercano nuove figure di sales assistant, che si occuperanno dell’accoglienza e assistenza alla clientela, supportando il processo di vendita con cura per lo styling e attenzione ai dettagli. Nello specifico si offre un contatto contratto part time o full time a tempo determinato, formazione e benefit aziendali per le sedi di lavoro di: Bologna, Brescia, Cesena, Como, Firenze, Lecco, Milano, Palermo, Parma, Roma, Taormina, Torino, Udine, Venezia, Verona, Varese, Sorrento, Mestre, Pavia.

Per quanto concerne i posti di lavoro nella città di Catania, Max Mara offre un contratto di sales assistant durante i weekend, presso il punto vendita della Rinascente.