Ristori incendi 2023: Saranno liquidati entro la fine del 2025 i ristori per gli incendi 2023 che hanno devastato la Sicilia, causando gravi danni a persone, abitazioni e attività economiche nelle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

La Regione Siciliana ha infatti disposto la distribuzione dei contributi destinati ai cittadini che hanno subito danni, grazie a un nuovo stanziamento di circa 1,7 milioni di euro, gestito da Irfis FinSicilia.

Schifani: “Un impegno mantenuto verso i siciliani colpiti”

«I devastanti roghi che hanno colpito la nostra Isola nell’estate del 2023 hanno provocato ingenti danni al territorio e alle attività di molti siciliani. È nostro dovere intervenire con azioni concrete a sostegno di chi è ancora in difficoltà», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il governatore ha sottolineato che la misura rientra in un percorso di solidarietà e ricostruzione, che punta a supportare concretamente chi ha perso beni e strutture durante gli incendi.

Le richieste e la distribuzione dei contributi

In seguito alla pubblicazione dell’avviso, avvenuta lo scorso giugno, sono state presentate 88 richieste di contributo.

Nel dettaglio:

2 domande riguardano danni fisici subiti da persone (una, purtroppo, relativa a una vittima deceduta, già approvata con un contributo di 100.000 euro);

71 richieste riguardano danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;

15 domande sono richieste di integrazione rispetto al precedente bando.

I fondi provengono dalle economie residue di una precedente misura regionale destinata sempre ai ristori per gli incendi.

Chi può beneficiare dei ristori incendi 2023

Il bando ristori incendi 2023 era rivolto a tre categorie principali di soggetti:

Privati cittadini proprietari o titolari di diritti reali su immobili danneggiati; Eredi di persone decedute a causa dei roghi; Persone che hanno riportato invalidità permanente pari o superiore al 75% per eventi direttamente collegati agli incendi.

Questa iniziativa conferma la volontà della Regione di supportare concretamente i cittadini colpiti da calamità naturali, assicurando tempi rapidi nella liquidazione e un impegno costante nella prevenzione e gestione delle emergenze future.