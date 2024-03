Sicilia, possibile stop ai mutui per gli incendi ad abitazioni del 2023: le novità

Arrivano i primi aiuti per tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi dell'estate 2023. Ecco i nuovi accordi con l'Abi.

L’associazione bancaria italiana comunica che è stata pubblicata un’ordinanza dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, in cui è prevista una misura per i diversi aiuti finanziari e per la possibile sospensione del pagamento delle rate dei mutui per tutti i residenti siciliani. Misure straordinarie, in seguito ai roghi dell’estate 2023 che hanno principalmente colpito i territori di Catania, Messina, Palermo e Trapani.

Sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i contenuti dell’accordo sottoscritto con l’Abi e le associazioni dei consumatori per emanare interventi untili a favore di tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi del 2023. È proprio l’Abi a comunicare con una nota, tutti gli interventi che aiuteranno i cittadini colpiti. Tra questi interventi vi è anche la possibile sospensione del pagamento dei mutui. Inoltre, aggiunge che “con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’Abi di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori”.